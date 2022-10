Les traigo un ejercicio práctico y rápido que los estimule a realizar estrategias y administren de manera inteligente su sueldo. Estoy cansado de ver según estadísticas del Banco Central, las cuál leo con atención siempre, que dejan los pesos en sus cajas de ahorro, pensando que con ese dinero van a cubrir satisfacciones del corto plazo como comer, pagar el alquiler y cosas del día a día.

¿Qué hacés cuándo recibís el dinero de tu sueldo? Si la dejás en tu caja de ahorro estás cometiendo un gran error. La inflación se aceleró, las tasas de interés se aceleraron, el dólar tiene más volatilidad. No podés tener pesos ni un día sin trabajar.

Las tasas ya están en un 100%, pueden con 100 mil pesos estar hablando de 10 mil pesos por mes si la tienen trabajando y no está quieta en el banco. No pueden cometer más ese error. Pueden poner el dinero a trabajar en fondos líquidos, que en 24 horas les dan el dinero. No es como un plazo fijo, este último no tiene liquidez y no podés salir de manera inmediata.

El juego financiero también se aceleró, las cosas cambiaron. Tomen la tarjeta de crédito, y la cubren después. Utilicen esta herramienta. Obviamente abonando antes del vencimiento, pagando el total.

Ahora lo que te ingresa cuenta minuto a minuto, podés sacar hasta un 10% de tus ingresos, aprovechen las oportunidades que da el mercado de capitales. Cada día cuenta. Pueden hacerlo desde un bróker de Bolsa como Bull Market sin costo de mantenimiento, abriendo cuenta gratis desde bull.com.ar.

Recuerden, entonces, no guardar pesos en su caja de ahorro. La gente la suele tener allí “por las dudas”. ¿Qué dudas? El peso se estrella siempre, sobre todo en este tipo de escenarios económicos como en el que estamos. De eso sí que no hay dudas.

Entonces tomen decisiones inteligentes y comiencen a poner a trabajar su dinero. Basta de tener pesos guardados.

*Broker de Bolsa de BullMarketBrokers