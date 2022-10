El dólar blue hoy cotiza a $292 para la venta y $288, un peso por encima del cierre del jueves, para la compra en las cuevas de la City porteña. Con estos números, la brecha cambiaria quedó en 79,6% en el tramo minorista y 88,7% en el sector mayorista. El spread se mantiene estable al tiempo que el dólar oficial mayorista aumenta un poco más cada día, obra de las pequeñas devaluaciones del Crawling-peg.

A pesar de los vaivenes entre semanas que marcan una lógica de serrucho en las variaciones de precios en el dólar blue, hace tres viernes que el billete informal opera en torno a los 290 pesos, luego del rebote que significó para su cotización el anuncio del dólar Qatar.

De esta manera, el billete que se venden en el mercado informal no logró anotar siquiera una mini-racha de tres jornadas consecutivas a la baja, por lo que la estabilidad que mostró entre el viernes pasado y el martes quedó en el olvido. En aquel momento, no mostró variaciones en su cotización durante las tres jornadas, algo que no se veía desde finales de septiembre.

De acuerdo al economista Salvador Di Stefano, el dólar blue se encuentra "pisado". "El blanqueo que está vigente para la construcción hace que las empresas estén vendiendo dólares para blanquear pesos", explicó el experto, quien consideró que "el precio del dólar blue en el mercado debería ubicarse, al día de la fecha, en torno de $330".

"Si el gobierno sigue presionando al mercado de pesos y las tasas continúan con el sendero alcista, no podemos descartar que se produzca una rápida recuperación de precios y que la suba no se detenga en $ 330, alcanzando para fin de año una cotización cercana a los $400", pronosticó Di Stefano.

Los dólares paralelos presentan una calma posterior a lo que fueron las disparadas sufridas tras el anuncio del dólar Qatar (encarecimiento de gastos en tarjeta de crédito y débito en el exterior). Sin embargo, analistas prevén una presión mayor hacia los últimos meses del año de forma estacional y también por la búsqueda de cobertura producto del pago del aguinaldo.

Por otra parte, el Tesoro obtuvo un resultado positivo en la última licitación de octubre que le permitió hacerse con algunos fondos más que los que necesitaba para cubrir los vencimientos y terminó con un refinanciamiento de 111,6%. Si bien el resultado es inferior al récord de septiembre, esto le facilita al Banco Central cumplir con la meta monetaria de no financiamiento acordada con el Fondo Monetario Internacional.

Dólar blue histórico

En lo que va de octubre, el dólar informal acumula una suba de $5, mientras que a nivel anual muestra una avance de $84 (+40,4%). En 2021, registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%).

En 2020, el billete informal mostró un fuerte salto de 111%, frente a un incremento de precios de 36%. De esta manera, en lo que va del actual gobierno, el dólar blue subió un 327%. Si se lo compara con la inflación en el mismo periodo (254%), mostró una ganancia de 54,4%.

En este sentido, Di Stefano sostuvo que "en los últimos 5 años el dólar blue aumentó el doble que los precios minoristas y la construcción".

Dólar hoy: mayorista y minorista

El dólar mayorista hoy cerró en $156,02 en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), 33 centavos arriba del cierre del jueves. En la semana que acaba de finalizar, el tipo de cambio mayorista subió $2,23, superando los $2,15 de aumento registrado en la semana anterior. Desde que asumió Alberto Fernández, el dólar del tramo mayorista subió poco más del 160%.

Por su parte, el dólar minorista sin impuestos en el Banco Nación cotizó a $161,50 para la venta. En el promedio que elabora el Banco Central, el dólar oficial operó hoy en 162,59 pesos, un incremento de $0,29 respecto de la jornada anterior.

De esta forma, el dólar ahorro, que se compra en los bancos con el recargo de 30% de Impuesto PAIS y el 35% a cuenta de Ganancias, cotizó en promedio a $268,28.

Mientras que el dólar tarjeta, que tiene un recargo de 45% como adelanto de Ganancias, operó en $284,54. Sin embargo, si se supera el tope de USD 300 mensuales, se aplicará el recargo del dólar Qatar, el cual implica un recargo total del 100%, es decir, $325,19.

Dólares financieros: CCL y MEP

Este viernes 28 de octubre, el dólar CCL, o dólar cable, cotiza a $307,27, con una baja marginal de 0,1% respecto del jueves. Asimismo, el dólar MEP, también conocido como dólar Bolsa, se mueve en $294,65, con un leve ascenso de 0,4%.

En lo que va de octubre, el dólar CCL muestra una caída del 1,8%. Por su parte, el dólar MEP presenta un descenso de 2,7%. De todas maneras, en lo que va del año estas cotizaciones del dólar reflejan un incrementos del 49,3% (MEP) y 50,5% (CCL).

BCRA: reservas e importaciones

El BCRA terminó la jornada con ventas por USD 28 millones para atender la demanda en el mercado.

Tras absorber apenas un millón de dólares el jueves, la entidad continúa con un saldo vendedor de alrededor de USD 335 millones en octubre, después de haber tenido compras netas por USD 4.966 en septiembre por las liquidaciones de “dólar soja”. Actualmente, las reservas internacionales rondan los USD 39.666 millones.

El volumen operado hoy fue de USD 233,283 millones, mientras que en futuros MAE se negociaron USD 177 millones y en el Rofex, USD 1.277 millones.