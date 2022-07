Luego de un mes en el que el dólar blue hoy se incrementó en más de 70 pesos, la corrección mensual más alta del año, la búsqueda de resguardo de valor ante la inflación mantiene a la divisa norteamericana como uno de los métodos de ahorro más deseados.

Por su parte, las restricciones al acceso al dólar hoy debido a la escasez de reservas llevó a que existan diferentes tipos de cambio entre el peso argentino y el dólar estadounidense. En ese sentido, el dólar ahorro es el más barato que se puede adquirir por las personas a nivel minorista.

De este modo, el dólar ahorro también está afectado por el cepo y no todos los individuos cumplen los requisitos para comprarlo, además de que el Banco Central limitó la operatoria que se puede hacer por homebanking a 200 dólares por mes. Este monto se renueva todos los meses permitiendo adquirir 2400 dólares anuales.

Este búsqueda de cobertura se intensificó por las nuevas expectativas económicas que conlleva la designación del ex presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa como el flamante superministro de Economía, Producción y Agricultura. Aunque también se percibe como una "señal de acompañamiento de todo el Gobierno".

Dólar blue, MEP y CCL bajan, pero siguen muy lejos del dólar ahorro

Subsidios de luz y gas y Dólar ahorro: ¿son incompatibles?

Ante la segmentación Energética, la Secretaría de Energía que dirige Darío Martínez dispuso un formulario para que las personas puedan anotarse hasta el 31 de julio y seguir recibiendo los subsidios de luz y gas.

Entre muchas dudas que aún siguen surgiendo sobre el tema, el secretario se refirió a un posible rechazo en la compra de dólar ahorro para quienes deseen hacerlo y tengan el subsidio.

“No hay relación. Esta herramienta está pensada para proteger y sostener a quienes necesitan el subsidio”, aclaró Martínez.

De esta manera, el funcionario confirmó que no hay restricción alguna para quienes quieran comprar dólares por contar con el subsidio de luz y gas. Sí puede haber restricciones por otras cuestiones, pero no está vinculado a las tarifas: por ejemplo, cobrar un plan social de Anses.

Dólar ahorro: cómo se calcula

Para saber qué precio tiene el dólar ahorro hay que tener en cuenta cómo está compuesto este tipo de cambio. Su valor se forma por la suma del dólar oficial minorista (precio que lo tenga cada banco) más el 30% del Impuesto PAÍS y el 35% de anticipo del Impuesto a las Ganancias, cuya devolución puede solicitarse.

Por lo tanto hay que multiplicar el valor de la unidad por 1,65. Por ejemplo, según el promedio del Banco Central, el dólar oficial minorista cuesta $137,86 que multiplicado por 1,65 da un dólar para ahorro de $240,19.

El dólar turista o dólar tarjeta (que contempla el Impuesto PAIS de 30% y el recargo de 45% a cuenta de Ganancias) está a $241,25 para las compras y pagos en moneda extranjera. Esta es el último desdoblamiento de la AFIP para el tipo de cambio que hasta hace semanas atrás era el mismo.

Quiénes no pueden comprar dólares

Debido a las restricciones cambiarias que rigen en Argentina, la compra de dólares oficiales no está permitida para todos los ciudadanos, de acuerdo a la disposición oficial. De esta manera, quedan excluidos los siguientes grupos:

Quienes operaron dólares financieros (dólar MEP o dólar CCL) en los últimos 90 días

Los que cobraron su último salario a través del Programa de Recuperación Productiva 2 (Repro 2) .

. Trabajadores de empresas que recibieron ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción)

Quien cobran prestaciones sociales de Anses: Asignación Universal por Hijo (AUH ), por Embarazo (AUE) , Pensión No Contributiva (PNC), entre otras

), por , entre otras Monotributistas que tengan en curso créditos a tasa subsidiada (tasa cero)

que tengan en curso créditos a tasa subsidiada (tasa cero) Personas sin ingresos estables registrados

Cotitulares de cuentas bancarias

Individuos que gastaron con tarjeta su cupo de 200 dólares (dólar tarjeta). Esto incluye, por ejemplo, el pago de Netflix o Spotify

o Quienes tengan un plan de pago a 12 cuotas por deudas con tarjeta de crédito

Personas que refinanciaron con bancos sus deudas por créditos personales, prendarios o hipotecarios.

Certificación negativa Anses: cómo sacarla

Si uno no está seguro si pertenece al grupo que no puede comprar dólares, la opción más segura es corroborarlo a través de Anses. Lo único que se debe hacer es obtener una Certificación Negativa para constatar si recibió o no alguna asistencia por parte del Estado.