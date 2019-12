Agenda de fin de semana

Arte

FAQ Festival de arte queer

Arranca una nueva edición del Festival del "artivismo" queer llega con una propuesta expandida de la mano de Casa Brandon y sedes invitadas. Con una programación con mas de 50 artistas de distintos campos y procedencias se sigue constituyendo como un encuentro para tejer nuevos encuentros y afectos. Libertad creativa en estado puro. En Casa Brandon (Luis María Drago 236).

Cine

Asterisco Festival Internacional de cine LGTBIQ

Hasta el 8 de diciembre

Figueroa Alcorta 3415

Malba Cine

Entradas $140

Como todos los años, la gente del Asterisco presenta un selección notable de películas con temática de diversidad sexual. Dicho así, corremos el riesgo de que el espectador no avezado crea que va a “quedarse afuera” de algo y no, justamente lo contrario: Asterisco es, en todo sentido, una de las muestras más amables, divertidas e inclusivas que puede dar el panorama nacional; también de las más libres. La selección de este año demuestra, además, que lo LGTBIQ entra en el cine cada vez con mayor fuerza y en mayor número, cada vez en más géneros, lo que es una buena noticia. Ejemplos de todo esto son varios filmes argentinos de la selección, como Breve historia del planeta verde (una particular “versión de E.T.” de Santiago Loza, premiada en el Festival de Berlín); el gran melodrama rural de Hombres de piel dura, de José Campusano; la muy buena comedia romántica y dramática de Liliana Paolinelli Margen de error; la muy bella historia de Marco Berger Un rubio; o la tensa y notable Miserere, sobre la prostitución masculina, de Francisco Ríos Flores. Hay mucho más e internacional: dos películas del escritor y crítico Alberto Fuguet (Locaciones: en busca de Rusty James, sobre el culto alrededor de La Ley de la Calle, de Francis Coppola; o #siempresí, un filme que juega con los límites de la pornografía); la vuelta de tuerca definitiva a las comedias “de crecimiento” con La noche de las nerds, de la actriz estadounidense Olivia Wilde; el documental de Alexis Clements All We’ve Got, exploración del mundo de las mujeres LGTBIQ en EE.UU. y (mucho) más. Hay competencia de cortos nacionales, trasnoches y cine excelente en todo formato. De lo mejor del año.

Teatro

Teatro Off Shore: corto, cómico y político

Sábado desde las 20,45 (hasta las 23)

Monroe 4831

La Pecera Paracultural

A la gorra

Tres obras breves, de entre 15 y 20 minutos. El espectador ve las que quiere. Las tres son a la gorra. Las tres son humorísticas, corrosivas, dinámicas y llenas de dardos políticos. Entre una y otra, puede esperar comentando lo visto y tomando algo. Programa perfecto para que suba la adrenalina del sábado.

Música

Shawn Mendes

Viernes y sábado a las 21

Humboldt 450

Movistar Arena

Entradas desde $1.800

Modelo, cantante pop y fenómeno cultural: el canadiense Shawn Mendes llega a la Argentina para brindar dos recitales gigantes que van a tener capacidad colmada. Con su tercera gira mundial, ha llenado estadios en todas partes gracias a excelentes dotes como vocalista y showman -es uno de los mejores en el escenario contemporáneo, por lejos. Si lo conoce, ya sabe de qué se trata y por qué es un fenómeno; si no, es la oportunidad perfecta para entender y compartir a un cantante que justifica con creces su fama.

Babasónicos

Mañana a las 19

Corrientes 6277

Complejo C Art Media

Entradas $1.200

La mejor banda pop -y rock, en serio- que tiene Argentina de hoy sigue presentando, esta vez con una fecha extra y especial, su nuevo álbum, Discutible. Oportunidad perfecta para estar cerca de uno de los fenómenos más importantes de la música argentina contemporánea. Consejo: ir temprano porque, como corresponde, va a llenarse.