Cine

La Dolce Vita

Haya visto o no la obra maestra de Federico Fellini, y si tenemos en cuenta lo mediocre que suele ser la temporada de estrenos comerciales, es bueno pagar una entrada para volver a verla. No solo nos muestra que los clásicos viven siempre, sino que, si comparamos el filme con todo lo que nos rodea, resulta una novedad absoluta. La película además va en una copia perfecta y prístina. Si quiere terminar bien el año en el cine, es una gran oportunidad.

Cartelera variada

Como saben, es difícil hacer esta agenda de fin de semana las dos últimas del año. Con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, hay escasas novedades, y tanto los teatros (sobre todo los independientes) como los cines y, en especial, las salas alternativas, suspenden su programación. Algunas -la Lugones, el Cultural San Martín- se toman todo enero, incluso, lo que vuelve complicado generar buenas recomendaciones. Por lo tanto, vamos a mirar qué tiene la cartelera “normal” además del tanque (semi) obligatorio de Star Wars, que parece que no será el arrollador éxito que podía esperarse (de paso, no está mal y divierte). Hay un estreno excepcional, una de las mejores películas del año, La Gomera, del rumano Corneliu Porumboiu (Bucarest 12:08, Policía, adjetivo, El tesoro, todas de “buenísima” para arriba). Esta es menos parsimoniosa en la construcción de la historia que el resto de su filmografía: de hecho, además de ser un policial, es también una parodia, con gánsteres, contrabandistas y soplones. Trate de no perdérsela porque no va a durar mucho. Todavía queda en algunas salas la que, a juicio de este redactor, es lo mejor que nos dio Hollywood este año, la bella y noble Contra lo imposible, el duelo de Ford contra Ferrari por ganar las 24 horas de LeMans, y que no solo es un cuento sólido sino que logra que el impacto visual no se devore a los actores (brillantes Matt Damon y Christian Bale). También hay posibilidades de ver algunas de las películas argentinas más interesantes de la actual temporada. Entre ellas, el drama de crecimiento La Botera, de Sabrina Blanco, una historia de crecimiento en un mundo marginal; y Las buenas intenciones, de Ana García Blaya, la separación de una pareja vista desde la infancia. Si quiere un thriller divertido, Entre navajas y secretos, de Rian Johnson, una película muy inteligente. Y si quiere una guarrada también inteligente, la increíble Boda Sangrienta. Todo bueno.

Música

Julieta Venegas

Viernes y sábado a las 21

Paraguay 918

ND Ateneo

Entradas desde $700

En formato acústico, la mexicana desgrana una parte importante de su repertorio como autora. Pero también este recital único incluirá canciones de otros autores, todas tratadas con el personal estilo de la intérprete. Una cantante que hace suyas todas las cosas que canta: en eso radica el placer íntimo de este recital. Perfecto para cerrar una temporada notable en cuanto a música.

Nina Kraviz

Sábado a partir de las 16

Rafael Obligado y Sarmiento

Complejo Punta Carrasco

Entradas $500

DJ, productora y cantante: la rusa Nina Kraviz se coloca detrás de las bateas desde la media tarde de mañana hasta bien entrada la noche para transformar el sábado en una sesión de baile continua. ¿Sacudirse todos los problemas de un año especialmente difícil? No hay problemas: el encuentro en Punta Carrasco es ideal. Además, buena salida para ir con amigos -y después seguir, cómo no.

Hernán Cattáneo

Sábado a partir de las 15

Avenida del Libertador y Dorrego

Campo de Polo

Entradas $3.200

Y ya que hablamos de fiestas y de electrónica, Cattáneo lanza su SunsetStrip de fin de año con un set extendido (hasta que den las ganas y el cuerpo, claro que sí) en el Campo de Polo, en un baile lleno de toda clase de sonidos, luces y sensaciones. Otra oportunidad para celebrar que, por fin, se nos va este 2019. Hay preventa.