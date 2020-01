Arte

Anish Kapoor: Surge

Desde noviembre, PROA presenta una exhibición excepcional del artista indo-británico Anish Kapoor, que incluye también varias actividades. El muy personal acercamiento de Kapoor a un arte nuevo, con materiales poco convencionales, blandos, que permiten reflexionar no solo sobre el espacio y la materia sino también sobre el tiempo, es algo totalmente imperdible. Sin contar lo bello del lugar, que queda descartado. Una de las mejores exhibiciones del momento.

Cine

Enero -en parte, también febrero- es un mes de sequía para el cine alternativo en la Ciudad de Buenos Aires: la mayor parte de ese circuito depende de entidades estatales y tienen sus puertas cerradas. Es lo que sucede con la sala Lugones o con el auditorio AAMNBA, por ejemplo. No así con el Malba (Figueroa Alcorta 3415) que continúa proyectando un conjunto interesante de películas nacionales, algunas internacionales (volvemos a repetir: no perderse A Portuguesa, de Rita Azevedo Gómes, que va los jueves por la noche y es de lo mejor que hay en cartelera) más una retrospectiva de la realizadora argentina Paula Hernández, que fue premiada en el último festival de La Habana por Los Sonámbulos, incluida en la muestra. El Gaumont-Espacio INCAA tiene también una programación importante de filmes nacionales con poca o nula distribución, además de entradas a precios populares. La cartelera comercial, en cambio, tiene pocas alternativas, pero no nulas. En principio, una de las que ya puede considerarse de las mejores películas de 2020 está en cartel, El caso Richard Jewell, última maravilla del gran Clint Eastwood, una auténtica lección de ética y un filme sobre responsabilidades varias que pone en cuestión la política, el periodismo y el mismo deber moral. Otra película importantísima y también de lo mejor del año es La Gomera, que todavía resiste en cartelera y mezcla una mirada sobre la corrupción con el vértigo del mejor policial, dirigida por uno de los grandes realizadores contemporáneos, Corneliu Porumboiu. Claro que también tiene Frozen II y Star Wars IX, pero mejor darle chance a las buenas que todavía siguen en cartel. De nada.

Teatro

El loco y la camisa

El domingo a las 20.30

Pasaje Santos Discépolo 1857

Teatro El Picadero

Entradas desde $600

Ya un clásico indiscutido de la última década, la puesta de Nelson Valente vuelve más cerquita del centro. Una familia con problemas (la locura, la violencia, secretos) que se van revelando ante el espectador. Pero la obra, con su contexto dramático y todo, jamás elude el humor ni la ironía, aquello que hace de lo cotidiano una comedia absurda. Una puesta más que recomendable.

Música

Adrián Iaies

Viernes a las 21

Moreno 364

BeBop Club

Entrada desde $350

El gran pianista de jazz -y tangoargentino vuelve con su proyecto Drumless Trío, es decir una formación sin batería en el que el teclado está acompañado por guitarra y bajo (a cargo, respectivamente, de Rodrigo Agudelo y Santiago Lamisovsky). Aquí hay música excepcional, con arreglos únicos y un enorme cuidado por el ritmo. Para disfrutar de algo de lo mejor que produce el jazz en la Argentina, en un ambiente excepcional.

Bourbon Sweethearts

Sábado a las 23.30

Moreno 364

BeBop Club

Entrada desde $440

Estas tres señoritas tocan trompeta, guitarra y contrabajo. También cantan con unas perfectas armonías vocales. También hacen jazz, pero más cercano a las primeras décadas del siglo XX. Con composiciones propias y standards, pasan revista a un tiempo donde el ritmo y el baile dominaban la escena musical, pero al mismo tiempo son gente de hoy que, con mucho humor y enorme simpatía, rescatan lo más vigente de una tradición inoxidable. Extraordinario para noche del sábado.