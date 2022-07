Amistad, trabajo y un día para celebrar

Bares con grupos en mesas largas, domingos de asados, encuentros con los compañeros de la primaria. Para los argentinos la amistad vale oro. Este 20 de julio vuelve el ritual de celebrar el Día del Amigo como en pocas partes del mundo.

"La relación entre las horas dedicadas a los vínculos y el bienestar adquiere aún más importancia en la post pandemia, luego de largos meses privados de la interacción social fluida. Especialmente en este marco de tiempos acelerados e impredecibles, los grupos de amistad funcionan como una especie de "trinchera" frente al caos, se consolidan como refugios de contención y permanencia ", señala Mariela Mociulsky CEO de Trendsity. Según una reciente investigación de la consultora, el 64% de las personas reconoció que luego de la pandemia hará un uso más eficiente del tiempo y el 82% admitió que se enfocaría en disfrutar más de los seres queridos y la amistad.

Sin embargo, la especialista marca que dedicar tiempo de calidad a estas relaciones a veces parece misión imposible. "En momentos de tensión y exigencias justamente el vínculo de amistad es un motor de bienestar. Por ello, es importante inventarse nuevas rutinas -que es lo que observamos en nuestro estudios que está ocurriendo- para no perder ese gran valor de encontrarse. Con esta nueva normalidad en marcha, hay muchas tareas híbridas que pueden ayudar a propiciar el encuentro, por ejemplo, acompañarse en días de home office con un mate mientras cada persona trabaja", recomienda.

Amistad y negocios

Los lazos afectivos están en el ADN de la cultura local; sentimientos que se trasladan también al ámbito laboral. En muchas oportunidades se generan vínculos sólidos entre los compañeros que pasan largas horas de trabajo. Otras veces, amigos que se conocen desde hace mucho deciden emprender negocios juntos. Quienes se lanzaron con éxito a cumplir ese sueño aseguran que las ventajas superan en mucho a los desafíos.

Es el caso de Maximiliano Giacri y Fernando Zerbini, amigos, co-fundadores y socios de Nubiral, compañía tecnológica con una década en el mercado, más de 120 colaboradores y presencia a nivel global . Ellos se conocieron hace 15 años trabajando en una empresa de telecomunicaciones y se hicieron muy amigos. En 2008 arrancaron con su emprendimiento, con otro nombre. Desde entonces atravesaron juntos experiencias, aprendizajes, momentos arriba y abajo, como en una montaña rusa. Construyeron un vínculo particular, cada uno tenía rasgos diferentes y se complementaban. Hacían match: un perfil más tecnológico y otro más comercial. "Una de las mayores ventajas es la confianza ganada. Uno elige un amigo para trabajar porque lo conoce y sabe cómo complementarse. A su vez, implica grandes desafíos. Sin embargo, la importancia recae en separar lo personal de lo profesional; es decir hacer buen uso y no abuso de la relación preexistente", dice Maximiliano. Para quienes estén pensando en asociarse con un amigo, Fernando señala: "El trabajo de ninguna manera rompe una amistad y ésta no sobrepasa, no se mete y no confunde la fase profesional de cada uno en el trabajo. A su vez, también es importante ser transparentes, comunicativos, dejar los egos de lado y aceptar el feedback para seguir potenciando la sociedad".

No son un caso único. En el año 2010, José Bini, Juan Cavallo, Manuel Tagle y Machu Pereyra, cuatro amigos de toda la vida se animaron a crear una marca propia, pensando en celebrar y honrar uno de los vínculos más importantes de las personas: la amistad. Se definen como "hermanos separados al nacer, pero unidos al beber". Así, decidieron emprender produciendo cerveza. "En uno de nuestros miles de encuentros, nos dimos cuenta que siempre había una excusa para una cerveza: una despedida, una bienvenida, una ruptura amorosa, para ver fútbol", comenta Juan Cavallo, hoy CEO de Bierhaus. Hace 12 años y con una inversión inicial de US$ 20.000 pudieron probar su primera cerveza. Bierhaus hoy se disfruta en más de 200 bares de todo el país y llegó a las góndolas de grandes cadenas de supermercados.

José Bini, Responsable de Producción de Bierhaus, enumera beneficios y retos de este combo socios-amigos: "Confianza absoluta, nos conocemos hace casi 30 años: lo bueno y lo malo, las virtudes y los defectos. Además favorece la creación de un ambiente laboral distendido. Pero a veces puede pasar que la comunicación no fluye de manera directa por miedo a herir sentimientos. Nos complementamos porque tenemos diferentes personalidades y formaciones". También comparte algunos consejos: "Reglas claras desde el principio; definir roles claros (aunque con el tiempo tengan que cambiar); tener momentos de comunicación solamente laboral y momentos de distensión también; explicitar los objetivos y seguir un plan consensuado; y ser flexibles".

En cuanto a las amistades que nacen en la oficina, Adecco Argentina presentó un informe con una serie de ventajas y desventajas, no sólo para los empleados sino también para los empleadores. Entre los pros: comunicación fluida, mejor clima organizacional, sentimiento de pertenencia y aumento de felicidad. Entre las contras: exceso de confianza, el desafío de gestionar vínculos y establecer jerarquías. Para lograr un buen equilibrio recomiendan no descuidar la creación y el cuidado de las amistades fuera del entorno laboral.

Brindar y regalar

Los encuentros y las muestras de afecto no van a faltar este 20 de julio. Quienes estén buscando algo diferente pueden optar por un regalo personalizado y hecho por uno mismo. Skillshare, plataforma de aprendizaje online de contenidos creativos ofrece cursos inspiradores para esta tarea. Algunos ejemplos: : Técnicas básicas de acuarelas (para hacer una tarjeta), guía para la ilustración de retratos divertidos o el curso de estampados personalizados (por ejemplo para regalar un individual para el desayuno).

Varias ideas originales pueden encontrarse también en el catálogo de experiencias de Big Box: jugar al paintball en grupo, sala de escape en equipos (hay una para fans de Breaking Bad) o un paseo a vela por el Río de la Plata.

Marcas y restaurantes están presentando descuentos, obsequios y promos. Por ejemplo, Lado V lanza "miércoles del amigo rosa" con regalos, happy hour y DJ en vivo; Siempre en casa, e commerce de bebida, ofrece 40% en algunos rubros; Unión Ganadera sale en redes con la campaña "Amigo que no se achica" (busca homenajear a aquel que siempre cocina) y hasta el Museo Hernández tiene promo 2x1 en talleres durante el mes de la amistad.

"Para este año, se buscan todas las alternativas para juntarse y reencontrarse con amigos y seres queridos y seguramente serán fechas de espacios llenos, aún en contexto de crisis", anticipa Mociulsky.