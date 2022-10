Castillos bonaerenses: historias y turismo

La melancólica llanura pampeana esconde construcciones históricas imponentes, los castillos con sello local. Torres, almenas y jardines majestuosos se recortan en el paisaje. Una oportunidad para pasear y sentirse como en un cuento de hadas o en una película.

Son monumentos arquitectónicos donde los viajeros argentinos pueden cumplir con la fantasía de alojarse o visitar un lugar de ensueño. De acuerdo con un informe de Booking, idealmente el 40% de la comunidad viajera local admite elegir un destino inspirados por un film o un programa de televisión.

Varias de estas edificaciones ofrecen la posibilidad de recorrerlas con visitas guiadas, aprovechar un día de campo o incluso alojarse en el lugar. Otras, al menos por ahora, habrá que verlas de lejos, casi como una aparición entre el follaje. La mayoría conserva además relatos familiares de amor (y a veces de tragedia) que se revelan a los turistas.

A continuación, algunas de estos castillos y casonas con aires de palacio:

Estancia Villa María (Ezeiza) : Tiene el sello inconfundible del arquitecto Alejandro Bustillo, responsable del Hotel Llao Llao en Bariloche y el Hotel Provincial de Mar del Plata. Fundada por Vicente Pereda a fines del siglo XIX fue un establecimiento precursor de la zona ganadera camino a Cañuelas. En 1919, su hijo Celedonio Pereda encargó a Bustillo la construcción de un casco para ser utilizado como residencia de verano. El edificio está rodeado por un impactante parque que reúne más de 300 especies y fue diseñado en 1917 por el reconocido paisajista Benito Carrasco, discípulo de Carlos Thays. Actualmente la estancia funciona como hotel de lujo. Se puede disfrutar de un Día de campo (con comidas incluidas y paseo en carruaje entre otras actividades, por $20.500 más IVA, niños 50% off) u hospedarse en alguna de las habitaciones.

: Tiene el sello inconfundible del responsable del Hotel Llao Llao en Bariloche y el Hotel Provincial de Mar del Plata. Fundada por Vicente Pereda a fines del siglo XIX fue un establecimiento precursor de la zona ganadera camino a Cañuelas. En 1919, su hijo Celedonio Pereda encargó a Bustillo la construcción de un casco para ser utilizado como residencia de verano. El edificio está rodeado por un impactante parque que reúne más de 300 especies y fue diseñado en 1917 por el reconocido paisajista Benito Carrasco, discípulo de Carlos Thays. Actualmente la estancia funciona como hotel de lujo. Se puede (con comidas incluidas y paseo en carruaje entre otras actividades, por $20.500 más IVA, niños 50% off) u hospedarse en alguna de las habitaciones. Castillo Guerrero de Domselaar (San Vicente) Esta casona que data de 1880, fue construida por la Familia Guerrero en honor a su hija Felicitas , en su mudanza fuera de la ciudad en búsqueda de tranquilidad, según describen desde Booking. La construcción se caracteriza por su imponente estilo francés con techos a la mansarda, columnas, buhardilla en el techo. Cuenta con 4 plantas y 28 habitaciones de amplio tamaño. El interior de la casa alberga reliquias de la época relacionadas a la historia de la familia y la sociedad de la época. Incluye objetos como grabados, un samovar ruso y un piano de 1873 de origen alemán: cada uno tiene historia. Por su misticismo y belleza fue elegido como set de filmación para varias películas. Los domingos se realizan visitas guiadas en dos turnos ($1000 l a entrada para adultos). Tienen una duración de una hora y media o dos. En el exterior del palacete prometen contar la verdadera historia de Felicitas y cómo se convirtió en la hacendada más importante de Buenos Aires (uno de los antiguos propietarios, familiar de ella, fue testigo presencial de los hechos el día en que murió y fue transmitiendo el relato de generación en generación).

, en su mudanza fuera de la ciudad en búsqueda de tranquilidad, según describen desde Booking. La construcción se caracteriza por su imponente estilo francés con techos a la mansarda, columnas, buhardilla en el techo. Cuenta con 4 plantas y 28 habitaciones de amplio tamaño. El interior de la casa alberga reliquias de la época relacionadas a la historia de la familia y la sociedad de la época. Incluye objetos como grabados, un samovar ruso y un piano de 1873 de origen alemán: cada uno tiene historia. Por su misticismo y belleza fue elegido como set de filmación para varias películas. a entrada para adultos). Tienen una duración de una hora y media o dos. En el exterior del palacete prometen contar la verdadera historia de Felicitas y cómo se convirtió en la hacendada más importante de Buenos Aires (uno de los antiguos propietarios, familiar de ella, fue testigo presencial de los hechos el día en que murió y fue transmitiendo el relato de generación en generación). Estancia La Raquel: Rumbo a la costa por la ruta 2, a mano derecha a la altura de Castelli es posible espiar entre el follaje por unos instantes el esplendor de este castillo rosado. También perteneciente a la familia Guerrero, la estancia alberga un imponente casco de estilo francés construido en 1894 por Manuel Justo Guerrero (1858-1931) quien dedicó el nombre a su esposa Raquel Valeria Benita Cárdenas Cueto. La propiedad se extiende hasta el Río Salado, es refugio de animales típicos de la región y el parque fue diseñado por el paisajista danés Forkel en 80 hectáreas que albergan unas 450 especies de árboles, destacándose una gran variedad de Eucaliptus. Por ahora, esa visión fugaz desde el exterior es la forma de conocerlo. Según informaron sus dueños, actualmente está en refacciones y no se realizan visitas guiadas. Habrá que estar atentos para ver si más adelante se realizan actividades abiertas al público.

a mano derecha a la altura de Castelli es posible espiar entre el follaje por unos instantes el esplendor de este castillo rosado. También perteneciente a la familia Guerrero, la estancia alberga un imponente casco de estilo francés construido en 1894 por Manuel Justo Guerrero (1858-1931) quien dedicó el nombre a su esposa Raquel Valeria Benita Cárdenas Cueto. La propiedad se extiende hasta el Río Salado, es refugio de animales típicos de la región y el parque fue diseñado por el paisajista danés Forkel en 80 hectáreas que albergan unas 450 especies de árboles, destacándose una gran variedad de Eucaliptus. Por ahora, esa visión fugaz desde el exterior es la forma de conocerlo. Según informaron sus dueños, actualmente está en refacciones y no se realizan visitas guiadas. Habrá que estar atentos para ver si más adelante se realizan actividades abiertas al público. La Candelaria (Lobos): Visitarla es una experiencia inolvidable. Fue fundada en 1840 y cuenta con un castillo francés de finales del siglo XIX. Magníficos jardines diseñados por el reconocido paisajista francés Charles Thays se extienden por más de 100 hectáreas en donde se encuentran unas 240 especies. Centenarias araucarias, palmeras, casuarinas, cedros, pinos y ombúes enmarcan el Castillo Normando, las avenidas y calles de la estancia. A su vez, un enigmático bosque se encuentra detrás del edificio principal, surcado por mil senderos y bifurcaciones que terminan en el lago que divide el parque de la llanura. Ofrece hospedaje (desde $22500 por persona con tres comidas), en el sector de estilo colonial o en el Castillo, o la posibilidad de disfrutar un Día de Campo ($10.800). Hay actividades muy variadas como cabalgatas (una buena manera de conocer el lugar), paseo en tractor, charlas históricas, clases de Hatha Yoga y relajación con cuencos en el bosque o Castillo y shows de folklore. La gastronomía es uno de los puntos destacados. De paso, la ciudad de Lobos bien vale una visita para conocer lugares como el Museo Casa Natal de Juan Domingo Perón o el Teatro Cine Italiano.

(Lobos): Visitarla es una experiencia inolvidable. Fue fundada en 1840 y cuenta con un castillo francés de finales del siglo XIX. Magníficos se extienden por más de 100 hectáreas en donde se encuentran unas 240 especies. Centenarias araucarias, palmeras, casuarinas, cedros, pinos y ombúes enmarcan el las avenidas y calles de la estancia. A su vez, un enigmático bosque se encuentra detrás del edificio principal, surcado por mil senderos y bifurcaciones que terminan en el lago que divide el parque de la llanura. Ofrece hospedaje (desde $22500 por persona con tres comidas), en el sector de estilo colonial o en el Castillo, o la posibilidad de disfrutar un Día de Campo ($10.800). Hay actividades muy variadas como cabalgatas (una buena manera de conocer el lugar), paseo en tractor, charlas históricas, y shows de folklore. La gastronomía es uno de los puntos destacados. De paso, la ciudad de Lobos bien vale una visita para conocer lugares como el Museo Casa Natal de Juan Domingo Perón o el Teatro Cine Italiano. Castelforte (Almirante Brown): Está emplazado en el corazón de Adrogué. Fue construido a fines del siglo XIX por el arquitecto Canale. La obra está inspirada en un palacio de estilo bizantino, construido en el siglo XIII en Venecia, donde había vivido unos años. Hay sólo se conserva la parte del fortín. En 1983, fue adquirido por sus actuales dueños, la asociación sin fines de lucro "Nativos de Almirante Brown", que evitaron la destrucción del gigante en 1947 por considerarla una reliquia histórica. Cuenta con un museo y se realizan visitas guiadas que incluyen una charla histórica de 50 minutos y el acceso a los túneles, uno de sus grandes atractivos. El ingreso es con bono contribución de $500. Son con reserva previa a través de las redes sociales de la Asociación. Hacia 1870 se fueron instalando en la zona familias adineradas que huían de la fiebre amarilla. Muchos recalaban en el Hotel La Delicia, ya desaparecido. En el museo del castillo pueden verse objetos de la época recopilados por los vecinos y algunos de estos elementos antiguos pertenecían al hotel.

Está emplazado en el corazón de Adrogué. Fue construido a fines del siglo XIX por el arquitecto Canale. La obra está inspirada en un palacio de estilo bizantino, construido en el siglo XIII en Venecia, donde había vivido unos años. Hay sólo se conserva la parte del fortín. En 1983, fue adquirido por sus actuales dueños, la asociación sin fines de lucro "Nativos de Almirante Brown", que evitaron la destrucción del gigante en 1947 por considerarla una reliquia histórica. Cuenta con un museo y se realizan uno de sus grandes atractivos. El ingreso es con bono contribución de $500. Son con reserva previa a través de las redes sociales de la Asociación. Hacia 1870 se fueron instalando en la zona familias adineradas que huían de la fiebre amarilla. Muchos recalaban en el Hotel La Delicia, ya desaparecido. En el museo del castillo pueden verse objetos de la época recopilados por los vecinos y algunos de estos elementos antiguos pertenecían al hotel. Castillo Obligado (Ramallo): Se alza en las barrancas del río Paraná, Fue mandado construir en 1896 por el poeta argentino Rafael Obligado en honor a su esposa, Isabel Gómez Langenheim; quien solía leer novelas del escritor escocés Walter Scott, de estilo romántico y ambientación gótica, lo impulsó a dar forma a la residencia. Hay leyendas de pasadizos secretos y fantasmas, infaltables en el imaginario de los castillos. No ofrece visitas guiadas, pero es posible divisarlo desde el agua en un paseo en lancha (Informes: 3407404374).

Los castillos donde se filmó House of the Dragon

Los fans de "Game of Thrones" están disfrutando semana a semana la serie de HBO "House of the Dragon", que tendrá su emisión final el próximo 23 de octubre. Booking.com ha develado algunas de las locaciones donde se filmó esta precuela. Para soñar con visitar algún día.