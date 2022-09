Cinco platos para descubrir en Gastro Japo Food Week

"Okawari" es un término que se usa en Japón cuando se desea repetir un plato de comida, bebida o postre: el clásico gesto extendiendo las manos con el bowl o la copa vacía, pidiendo más. Éste fue el concepto con el que se eligió bautizar la cuarta edición de Gastro Japo Food Week. "Es una situación típica y gratificante que se vive en toda mesa japonesa", explica Naomi Kanemoto, cofundadora de la asociación Club Gastro Japo .

El evento se extiende hasta el 14 de septiembre. Más de 50 restaurantes, emprendimientos gastronómicos, pastelerías y deliveries de AMBA, La Plata, Chascomús, Mar del Plata, Rosario y Viedma se vuelven a unir para compartir las tradiciones e ingredientes del Japón, todo combinado con lo mejor de la materia prima local para así lograr resaltar aún más los sabores de la cocina asiática. Es un evento federal. Todas las propuestas pueden encontrarse en las redes @clubgastrojapo.

El Club Gastro Japo -que reúne a más de 60 pequeños locales familiares del rubro, en todo el país- apuesta una vez más a la organización de esta "gran fiesta culinaria". En junio de 2018 un grupo de emprendedores gastronómicos -pequeñas empresas familiares que se dedicaban a la cocina nipona- decidió unir fuerzas para trabajar en forma colaborativa. "Todo comenzó hace tan solo cuatro años en un grupo de WhatsApp entre cocineros, viendo cómo nos ayudábamos en plena crisis. Que hoy, ese grupito se haya convertido en Gastro Japo Food Week, una de las movidas gastronómicas más esperadas del año, es un mimo al alma", afirma la sushiwoman Alejandra Kano, al frente de la organización. El club se convirtió en una asociación civil y además de compartir experiencias, proveedores y capacitación, también se identifica por su amor por la cultura japonesa, el "omotenashi" (su legendaria hospitalidad) y el deseo de ofrecer a sus consumidores un producto acorde al "kaizen", el arraigado concepto de la "mejora continua". Forman parte de esta comunidad japoneses, nikkei (descendientes de japoneses) y no nikkei, desde su barrio, ciudad o provincia. Cada local tiene su estilo característico y se invita a conocerlos en este evento.

Cocina japonesa para pedir y probar

La cuarta edición de Gastro Japo Food Week trajo una novedad: un auténtico callejón japonés recreado, con pintorescos 'yatai' -puestos callejeros- y comida típica de los 'matsuri', -festivales nipones- en plena ciudad de Buenos Aires. Esta actividad se realizó el domingo pasado en el Jardín Japonés. Sin embargo, aún hay mucho para disfrutar.

A continuación cinco platos para descubrir:

1) El KARÈ: La estrella de esta edición. Sería algo así como la milanesa con papas fritas de allá, el plato popular por excelencia y el preferido de los niños. Es el curry japonés. "Es similar al hindú en cuestión de aroma pero en sabor adaptado al paladar japonés que come más dulzón y no tan picante. Normalmente se come con papas, zanahorias, carnes y verduras estofadas. Se ha vuelto muy común en ese país", señala Agustín Hokama, dueño de Takó Suhi, restaurante en Rosario.

Según cuenta un informe de Jetro, organismo de promoción del comercio exterior de Japón que apoya el evento y la difusión de esta gastronomía, el curry en polvo fue introducido a ese país en 1870 desde Inglaterra. Luego fue transformado como "roux" o pasta solidificada a base de harina, especias, grasas y aceites. El roux logró simplificar la preparación del curry, siendo hoy un producto infaltable en la cocina japonesa. Para satisfacer las preferencias de los consumidores, hay varios niveles de picor: "suave", "medio" y "fuerte o picante".

Hay distintas variantes que se pueden probar: en formato de guiso (Katsu Kare) con milanesa de cerdo rebozada arroz y la salsa con el curry, Tori Kare (rebozado el pollo), Raisu Kare (el guisado y arroz) y Kare Udon, combinado con otro de los platos que se comen mucho en Japón.

2) UDON: Son fideos gruesos de harina de trigo (los de ramen son más finitos) . "Se sirve con un caldo dashi de pescado mezclado con soja. La vedette del plato es el fideo, Udon. Se puede agregar negi (cebolla de verdeo) y toppings, láminas de cerdo, huevo en tiritas. En Japón hay puestos de comida callejera especialmente centrados en distintos platos y algunos sólo sirven udon", describe el dueño de Takó Sushi.

3) DONBURI: Consisten en un cuenco o tazón grande donde se sirve una base de arroz blanco y por encima se prepara un guisado que puede ser en base a pescados, carnes, vegetales. Generalmente va asociado con cebolla (caramelizada y dulzona) y huevo (revuelto, medio babé). Hay opciones de carne (gyudon), cerdo (Katsudon) y en Japón se come mucho el de anguila (Unadon), que según comenta Agustín, no tiene sabor fuerte sino "amigable".

4)SUSHI con pesca nacional: "Si bien es lo que la gente mayormente conoce, estamos sumando variedad y empezando a trabajar la pesca nacional, blanca, como para reemplazar el salmón. Hay seis o siete variantes de pescado que se utilizan: besugo, palometa de mar, lenguado, chernia, pez limón en temporada que es un manjar. También está la tendencia de la trucha patagónica, que se adoptó a raíz de los problemas para importar salmón. Tienen que subir las producciones de trucha para poder abastecer a todos. Cuesta tenerla en forma periódica", explica Hokama.

5) Wagashi, la pastelería japonesa: Está viviendo un auge local. Es tan rica como encantadora en los detalles visuales de las preparaciones artesanales. Son sabores suaves. Ya hay lugares especializados en estos productos. Algunos de estos dulces pueden probarse, por ejemplo, en Aokuma Cafe, cafetería de especialidad que además tiene una editorial de manga. Los nombres de las delicias tradicionales que encuentran en varios locales son: Manju (masita hecha con harina de trigo al vapor rellena con dulce anko hecho de porotos rojos, que allá es tan típico como el dulce de leche de allá), Dorayaki (tipo alfajor, dos tapitas de una masa aireada hecha al vapor y relleno con anko), Kurimanju (con poroto blanco y al horno), mochi (hecha de pasta de arroz glutinosa a la que se le suele dar color y diseñar dibujos). Los porotos aduki, la harina de arroz, el azúcar y la harina de trigo. son los cuatro ingredientes básicos de esta pastelería.