Diciembre, un mes repleto de emociones

Esta tarde los argentinos son un solo corazón que late y alienta al seleccionado de fútbol en una fecha clave contra Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022. Cuando la pelota empiece a rodar todo será euforia y también tensión. El certamen se suma esta vez a la clásica temporada de eventos, cierres, fiestas familiares y balances recargando la intensidad de Fin de Año. Distintos especialistas aportan herramientas para atravesar este diciembre sin terminar al borde de un ataque de nervios.

Tras el triunfo del sábado pasado frente a Australia, las búsquedas de vuelos a Qatar se dispararon. Llegaron a aumentar más de un 125% respecto a la semana previa. Los argentinos colmarán hoy el estadio. Tanto para los afortunados que están en Qatar como para quienes lo miran en casas o espacios públicos, las emociones estarán a flor de piel.

"Hablando de regulación emocional, el tema es hasta dónde está bien la pasión y hasta dónde se da el descontrol del desborde emocional. Todos estamos esperando lograr la meta y estamos muy enfocados en una mentalidad de logro. Lo positivo es que las emociones son de vitalidad, excitación, de sensación de progreso, de avanzar, de conseguir algo. Eso está bueno en todos en tanto no se sobrecargue este sistema de búsqueda de recursos o de logros", explica Paola Arroyo, Psicóloga especialista en niños y adolescentes y en crianza. Advierte que, cuando hay una sobredimensión del sistema emocional, puede darse un desborde al no conseguir la meta y se despierta la frustración, enojo o ira y la dificultad para tolerar tiempos de espera.

Como una de las herramienta para regular la ira o tristeza si las cosas no salen como queremos propone cambiar el foco: "en vez de ver el vaso vacío hasta donde llegamos. Ver los recursos que logramos en el proceso; ver el proceso y no sólo la consecución de la meta. El partido que perdimos ante Arabia Saudita fue una desolación. Cuando nos vamos a los extremos se encienden las dualidades y no hay algo intermedio. Cualquier emoción se vuelve difícil. Ir a algún punto de armonía que no sea blanco o negro, ganador o perdedor", dice. Destaca además el ejemplo que están dando los propios jugadores: "Están muy cautos y están dando un buen mensaje en ese sentido. Ir poniendo el foco en el proceso y después si sale, sale. Regular los ánimos".

Luciano Dayan, Licenciado en Psicología (UBA) que se desempeña como docente universitario Titular de "Evaluación Neuropsicológica" y adjunto de " Psicología Cognitiva" en Fundación Barceló, apunta a la sobredimensión que termina teniendo el torneo. "Este es un país con muchas dificultades y hay fuerte expectativa. El evento está muy fogoneado comercialmente y se le termina dando un lugar más importante del que uno cree que corresponde. Inclusive Jorge Valdano, ex campeón del mundo, dice que el fútbol no debería dejar de ser lo más importante de las temáticas más irrelevantes de la vida".

Puntualiza que cuando se genera tanta atención en torno a un evento pueden surgir emociones muy fuertes sobre la base de la personalidad de cada uno. Señala que hay gente que tiene factores de riesgo, reacciones muy intempestivas, personalidades que pueden traer complicación, por ejemplo si además tienen hipertensión u obesidad, y en ese sentido es importante estar atento. Recomienda que en esos casos no vean solos el partido.

"El lenguaje belicista, el plantear que esto es de vida o muerte hace que mucha gente se lo termine tomando de esa manera. Los medios influyen mucho. Hay que rescatar el aspecto más lúdico. Todos queremos que Argentina gane, que Messi sea campeón: hay una cuestión de identidad muy fuerte que se da como pocas veces en los Mundiales", destaca. En ese espectro de las reacciones sanas, se puede aprovechar para construir vínculos y disfrutar el juntarse con personas conocidas, poco conocidas como un vecino o desconocidas, participar de espacios, tomarse licencias.

Calendario recargado

Actos escolares de fin del año, reunión con amigos de la secundaria, fiesta de la empresa, encuentros familiares: diciembre es intenso más allá de los partidos de fútbol. "El mundial es un factor más que puede sobrecargar sobre todo las agendas", apunta Arroyo y destaca como herramienta fundamental para enfrentar este aluvión la organización. "Poder anticipar, siempre es una aliada cuando hay tanta actividad. Ayuda a relajarnos y sentirnos más seguros de poder estar en los lugares que tenemos que estar".

Sin embargo, la especialista en crianza que atiende a muchas madres profesionales, también remarca que hay cosas a las que hay que poner límite y decir que no. "Para planificar tengo que tener prioridades frente a todo lo que hay para hacer. Las prioridades hablan acerca de cómo querés que sea tu calidad de vida en lo personal, familiar y en todo. Tener un cierto orden nos da un sentido de bienestar. Qué es lo necesario y qué es lo posible. A qué le voy a decir que no", explica y comenta que es muy difícil este tema sobre todo en las madres emprendedoras. El trabajo que se realiza en la consulta, dentro de las herramientas generales, es tratar de poner un foco, priorizar, anticipar y organizar tiempos. "Ahora se puede armar una rutina que sea flexible, termina el colegio, por ejemplo. Es tiempo de flexibilizar pero no quiere decir entrar en caos", agrega

Dayan coincide en la necesidad de límites y la importancia de entender que no se puede hacer todo. "No hay que ir a eventos a los que uno no tiene ganas o sabe que la va a pasar mal. Hay que salir de estas falsas obligaciones de cumplir con la familia, las instituciones, las normas. Si algo va a superar el límite de lo tolerable no tiene que ser hecho. Por eso mucha gente se escapa en las Fiestas porque es complicado decir que no", señala. Para el psicólogo, en cierto punto el Mundial puede ser una vía de escape si se rescata el costado más lúdico. "Es grato poder ocupar el espacio público, las calles y monumentos para disfrutar esta situación tan atípicas en momentos en que el año está muy cargado de actividades y rutinas. Un año en que además venimos de una pandemia".

Temporada de balances

Son semanas de cierres y el envión del cambio de año invita, a veces de manera casi automática, a los balances y la proyección de objetivos. Los profesionales brindaron algunos consejos y reflexiones al respecto. "No hay que sobrecargar la importancia de estas fechas. Los balances pueden hacerse trimestralmente, cada cinco años o proponerse objetivos pero sin un plazo tan preciso pero que muestren una vía de crecimiento. Por ejemplo mantener la cursada y terminar con más materias aprobadas. Trazar una cuestión más amplia y poder plantear un objetivo que tenga cierto grado de flexibilidad", indica el terapeuta y agrega que, desde la Psicología del Deporte, especialización en la que tiene un posgrado, justamente se plantea pensar en objetivos realistas: que no sean muy fáciles ni muy difíciles tampoco porque las dos situaciones terminan siendo frustrantes por falsas. "Y que tengan la posibilidad de readecuarse a situaciones contingentes que puedan suceder sin por eso perder el eje. Es importante contextualizar. Hay un discurso nefasto de un positivismo tóxico que dice donde uno tiene que poder siempre y ponerle ganas y realmente no funciona el psiquismo así porque termina agotado, arrasado. Además, uno se termina culpabilizando por lo que no pudo lograr y hay muchas situaciones que no dependen de nosortros, nos exceden", concluyó.

Arroyo sumó en ese sentido: "tenemos un sesgo que tendemos a centrarnos en lo negativo, en lo que no pudo ser. Es importante también pensar lo que sí porque, si no, nos quedamos en la frustración".

Picadas saludables para ver el partido

La Dra. Virginia Busnelli, médica especialista en nutrición y directora del Centro de Endocrinología y Nutrición CRENYF, recomienda opciones frescas, ricas y saludables para la picada: Humus de legumbres (agregar oliva, limón sal, condimentos y procesarlas), dips de verduras (de remolacha, zanahoria, palta: aportan colores a la mesa), palitos de zanahoria o apio para untar en las cremitas, garbanzos crocantes (calentarlos en una placa con condimentos), verduras para sumar vitaminas (frescas como cherry o palta, o tipo chips al horno), quesos de bajo tener graso, frutos secos sin sal, carnes magras en trozos. Comparte dos ideas: pochoclo con condimentos (la combinación de queso rallado y orégano queda muy rica) y rebozar quesos y verduras en avena, pan rallado o polenta, agregarle semillitas y cocinarlos al horno.

Remarca la imporancia de hidratarse con agua en esta época de calor.