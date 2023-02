El Microcentro se activa y vibra con el arte

El microcentro siempre tuvo una historia ligada a actividades culturales. Del Instituto Di Tella o los encuentros de escritores en cafés de la calle Florida a mecas actuales como el CCK o el Centro Borges. Por estos días, el arte es una vez más protagonista: sale a las calles, trepa a las cúpulas, interviene muros, interpela a los caminantes.

Febrero arranca con dos propuestas que tienen actividades con foco en la zona: Microcentro Cuenta (que ya desde su nombre revela el impulso de hacer pie en ese territorio) y el festival Poesía Ya!

La pandemia y el home office fueron un sacudón para estas cuadras. Con menos turismo y oficinistas, la circulación mermó. Ahora busca una nueva dinámica. "Sufrió un golpe muy fuerte en la pandemia. Hubo un cambio estructural en la forma de vivir la zona. No necesariamente eso se va a revertir por completo. Desde el gobierno lo que buscamos es aprovechar para repensar el microcentro. Es un gran pulmón identitario de la ciudad, que fue cambiando en el tiempo", señala el Ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, a BAE Negocios. En ese sentido menciona que hay un proyecto integral con incentivos económicos, como beneficios fiscales, para mudarse al microcentro, pensando en un uso mixto del barrio. Cuenta además que están recibiendo consultas de privados que tienen edificios y que quieren integrar en ellos otros usos, culturales, gastronómicos.

En este contexto, aterriza la iniciativa "Microcentro Cuenta". "La idea es que se tomen las calles, los edificios, que la cultura esté interpelando no solo a las personas que van en busca de una actividad cultural sino también a las personas de a pie", destaca.

El festival se extenderá hasta el 12 de febrero. Con acceso gratuito, se pueden disfrutar activaciones artísticas, performances e instalaciones visuales y de diversas disciplinas, que se despliegan entre Avenida Santa Fe y Avenida de Mayo, por un lado, y entre Avenida 9 de Julio y El Bajo, por el otro. Busca "poner la mirada en ese espacio reconocido por ser un faro cultural, social, gastronómico y turístico".

Martín Churba y Guillermo Cameron Mac Lean convertirán el Pasaje Tres Sargentos en una urdimbre construida con materiales reciclados que acompañarán al peatón con una sombra. Habrá un taller de puesta en escena y fotografía en diferentes espacios emblemáticos del Microcentro dirigido por Marcos López, donde se realizarán sesiones de fotos protagonizadas por los asistentes al festival ("Sets"). Agustina Sario y Matthieu Perpoint presentan "Vanitas Marte - Paredes móviles" con proyecciones a gran escala. El reconocido e incansable artista plástico y ensayista Luis Felipe Noé inaugura el jueves su muestra "El centro de la cuestión"en el Banco Macro. El programa incluye también un concierto de campañas a cargo de Federico Orio y la "Noche de las cúpulas", con curaduría de Ana Groch y participación de Analía Couceyro y Ariel Farace y "Luces del Centro", instalaciones a cargo de iluminadores de teatro como Matías Sendón. Y mucho más.

"Efectos especiales" es el nombre del proyecto que presentarán Luciana Acuña y Alejo Moguillansky: un travelling seguirá el derrotero de un performer en una agonía eterna. "Para nosotros el microcentro tiene algo atemporal. Esto lo convierte en el escenario perfecto para cualquier película del pasado, del presente o del futuro. Y más aún con el aspecto fantasmal que adquirió durante los últimos años y después de la pandemia. Estamos ante la presencia de una especie de set atemporal predestinado a la ficción y eso es un poco lo que vamos a hacer", adelanta a BAE Negocios la coreógrafa, bailarina, actriz y co-fundadora del Grupo Krapp. Como todos, tiene recuerdos de niña ligados a esta zona de la ciudad y comparte ese pasado con un relato hermoso: "Soy de Córdoba y conocí Buenos Aires cuando tenía 11 años en unas vacaciones de verano. Vivíamos en la casa de un tío de mi mamá, Héctor, que era portero de un edificio ubicado en Florida 930. Yo cruzaba la peatonal y me iba a comprar jabones con forma a la tienda Harrods. Me compraba uno por día. Después con mis padres empezábamos la caminata. Recuerdo conocer todos los edificios históricos que estudiaba en la escuela, las figuritas que cortaba del Billiken. No podía creer que ese lugar existiera de verdad, para mí siempre era un lugar de la tele, de las figuritas. A mí me encantaba la caminata pero me aburría. Un día mi mamá agarró mi cabeza con sus manos y apuntó para arriba. Ahí entendí. Todo estaba de la altura de mis ojos para arriba, supe cómo mirar. Ahora estoy poco en esa zona, salvo para trámites. La mezcla entre historia y cemento me produce una especie de melancolía. Pero es el escenario perfecto para películas de gangsters, de huidas, de tiroteos, de desamor y muertes".

Con "Mirar", durante seis días Fernando Rubio intervendrá las calles con filmaciones, fotos, murales, textos, pantallas de gran tamaño y un mapa para mirar el lugar que habitamos. "La propuesta fue pensada de una manera amplia, poniendo un poco el foco en las personas. Intenta descubrir quienes son las personas que habitan, transitan, trabajan en el microcentro. Se propone hacer eco de la gestualidad, los rostros, las miradas y expresiones breves en retratos en fotos y video que después serán amplificados generando un nuevo mapa. El pensamiento del lugar está llevado a la lógica de hacer contacto con las personas, de generar una intimidad y una afectividad. Son, por otro lado, ejes de mi trabajo siempre", explica a BAE Negocios. Cuenta que de niño iba por allí con sus padres al cine, a juegos o a almorzar. Más tarde, como artista sus primeras intervenciones y performances en 1998 sucedieron dentro del microcentro, en la calle Florida. Uno de los lugares para él significativos de la zona es el estudio que tenía su tío, el pintor y escultor Juan José Carcaso, en la calle Esmeralda. Fue su maestro y ahí se dio mucha de su primera formación en las artes visuales, recuerda.

Explosión de poesía

Hay otro festival que enciende esta semana el microcentro. Con la participación de artistas nacionales e internacionales consagrados como Anne Boyer, Ellen Bass, Leo Masliah, Humberto Tortonose, Beatriz Vignoli, Teuco Castilla, María Teresa Andruetto, Alicia Genovese, Marina Mariasch y muchos más, se desarrolla la tercera edición del Festival de Poesía más grande del continente. Se trata de "Poesía Ya"!

La fiesta de apertura fusionará baile y lecturas en una gran celebración popular en la explanada del Centro Cultural Kirchner, una de las sedes junto al Centro Cultural Borges, la Casa Patria Grande y el Museo del Cabildo. Durante diez jornadas se sucederán homenajes, clases magistrales, talleres de lectura, feria editorial y mucho más.

Entre las actividades hay recorridas poéticas por el microcentro porteño, con paradas en Casa Rosada y Plaza de Mayo, que terminarán con una lectura colectiva en el balcón del Museo del Cabildo. El lector será el protagonista de esta lectura en caminata llamada "La memoria es Poesía Ya", una propuesta de la Compañía de Funciones Patrióticas (Martín Seijo, Laura Lina, Martín Urruty y otros). "Un paseo poético por una ciudad cada vez más literal", invitan.