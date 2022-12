El influencer de adultos mayores que guía en el mundo del home banking

En los primeros días de la pandemia, en pleno desconcierto por los protocolos y la crisis sanitaria, Luciano Vassallo se fastidiaba tanto viendo a los jubilados en la cola del banco que decidió hacer algo para ayudar. Era un tema que lo inquietaba desde antes y muchas veces había insistido a familiares, compañeros y amigos que usaran los canales digitales para evitar la fila infernal. La cuarentena le dio el empujón.

"Escribí una publicación en redes. Veía que estaban peor que antes, apelmazados en las colas bancarias. En ese texto, exhortaba a familiares, nietos, hijos, PAMI, ANSES, clubes de barrio y demás para que se ocuparan de ayudar y acompañar a jubiladas y jubilados para que no fueran al banco, que tuvieran internet, que les instalaran la aplicación y les explicaran cómo usarla tarjeta de débito", recuerda. El mensaje se propagó.

Hoy Luciano se convirtió en un influencer de adultos mayores, aunque él prefiere decir "influyente", castellanizando la palabra, así como habla de "banco en casa" más que "home banking".

Recibe muchas consultas por día y realiza actividades con importantes bancos locales, como por ejemplo talleres. En sus redes se lo puede ver pagando cuentas con el celular desde cualquier lugar donde esté (se propuso ese desafío) y compartiendo fechas de cobro. "Se mejoró mucho en el último tiempo porque todos los bancos y las instituciones relacionadas con la tercera edad, se dedicaron a generar aprendizajes. Veo las estadísticas y fue muy importante el descenso en la cantidad de jubilados y jubiladas que van a retirar personalmente el dinero", comenta.

De todas maneras, los desafíos persisten y hay prejuicios instalados. "Para la sociedad de consumo jubiladas y jubilados no son los mejores clientes, ni son objetos de la gran publicidad, ni los que más gastan. Eso generó una cultura bastante perversa con la tercera edad. En la antigüedad la sociedad reposaba filosófica e intelectualmente en sus mayores: eran los que destilaban sabiduría. Después eso se fue invirtiendo", describe y destaca que hay muchos mitos difundidos: que la gente grande no puede, no saben tomar decisiones, que están sometidos, que les van a robar la plata. En contraste destaca: "Acompañarlos les genera empoderamiento, les eleva la autoestima, se vuelven a sentir útiles. Trae reactivación neuronal, memoria, capacidad para tomar decisiones. La sensación de un aprendizaje es positivo y saludable para el ser humano. Es cuestión de transformar la resistencia en resiliencia".

Luciano menciona como otra idea falsa pensar que la tecnología te recluye en el hogar. En ese sentido, comenta el caso de un hombre al que le instaló una aplicación para afinar la guitarra. "Ya está en un grupo de whatsapp y van a tocar a los cumpleaños. La idea es que la tecnología te saque de tu casa, te rejuvenezca y te genere actividad", se entusiasma.