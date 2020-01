Las vacaciones son el momento anhelado del año para descansar de la rutina, pasar tiempo en familia o con amigos y, a veces, conocer lugares nuevos. Balancear las ganas con el presupuesto reducido en tiempos de crisis, es un desafío de malabarista.

Desde empresas especializadas brindaron algunos consejos para aprovechar las vacaciones sin descarrilar en gastos.

Adelantos.com, plataforma enfocada en ofrecer créditos online de manera instantánea, realizaron una lista de recomendaciones. En primer lugar, planificar las comidas. Muchos de los gastos innecesarios que surgen se deben a la poca planificación en el día a día y un ejemplo claro es cuando no se sabe que comer durante la semana. Posiblemente se gaste dinero en alimentos que posiblemente no se consumirán o no colmen el apetito. "Si la idea de cocinar no es viable, lo mejor es comer donde lo hacen los habitantes del lugar de destino y evitar los sitios más turísticos", sugieren.

Otro de los consejos apunta, aunque sea obvio, a gastar lo necesario. Evitar desembolsar de más mientras se vacaciona, por ejemplo en la compra de ropa, artículos decorativos u objetos que después vamos a lamentar. Antes de comprar, es importante reflexionar si realmente se necesita o qué uso se le dará. "También hay que pensar en no tener que abonar sobrepeso de equipaje si la vuelta a casa es en aéreo. Esto no significa en limitar todos los gastos sino en administrarlos de manera correcta", agregan.

En tercer lugar, conocer la ciudad utilizando el transporte público. La mayoría de los destinos tienen buen servicio de transporte público y es ideal para conocer la ciudad ya que muchos de sus recorridos atraviesan los puntos más estratégicos de la localidad. "Siempre se puede convertir un simple viaje en colectivo en un paseo turístico", destacan y sugieren descargar aplicaciones de transporte del lugar. En ese sentido, para evitar perderse, sobre todo en el extranjero cuando no se cuenta con datos móviles, es recomendable descargar los mapas sin conexión de Google Maps.

Recurrir a alguna de las variantes de hospedaje low cost puede incidir claramente en la baja del presupuesto. Desde el buscador de turismo Kayak destacan que las tendencias económicas de los vuelos también se aplican para los hoteles, pensiones o departamentos: cuanto más cerca estemos de la fecha, la demanda se vuelve más alta, por lo que los precios se adhieren a ese incremento. Por otro lado, recomiendan tener en cuenta que si se elige un hotel que está muy alejado de las atracciones turísticas o de las actividades que tengamos pensado hacer en nuestro destino, derrocharemos dinero en transporte o tiempo caminando. Con funciones como Heat Maps de Kayak, entre otras plataformas, es posible encontrar un alojamiento cerca de los restaurantes, bares, atracciones y otros puntos importantes para nuestra estadía.