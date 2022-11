Arrancó LABITCONF 2022: el evento cripto más importante de América Latina

En medio de un panorama turbulento para las criptomonedas, tras el escándalo de la exchange norteamericana FTX, LABITCONF, la conferencia más importante del sector cripto en América Latina, dio inicio este viernes a su décima edición, ubicada nuevamente en la Ciudad de Buenos Aires, una de las capitales regionales para los entusiastas de las criptomonedas y el ecosistema blockchain en general.

En diálogo con este medio Rodolfo Andragnes, organizador del evento, celebró la larga trayectoria que recorrió LABITCONF desde su primera edición en 2013. "Que bien es estar 10 años después, hubo algunas conferencias que arrancaron a la par nuestra y ninguna persistió", destacó.

Según estimaciones de Andragnes, la convocatoria de este año sumó a más de "diez mil personas". Sin embargo, remarcó que, pese a los cambios a lo largo del tiempo, el objetivo del evento se mantuvo: "El concepto fue siempre ayudar a que los latinoamericanos pudieran entender que acá hay un montón de cosas para crear e innovar y sembrar esa semillita cripto".

Rodolfo Andragnes, organizador de LABITCONF

La transformación de Bitcoin

Durante la primera jornada, las exposiciones estuvieron centradas en el cambio social y político que está provocando Bitcoin en diferentes sectores de la sociedad, así como el desarrollo de experiencias de innovación en el sector público.

Uno de los oradores fue el emprendedor norteamericano Michael Saylor, quien también es el mayor tenedor de bitcoin del mundo. Durante su charla, destacó el "profundo impacto" que Argentina tuvo en él. No solo porque "muchos de sus héroes personales del ecosistema Bitcoin son argentinos", sino también porque "le tocó vivir una crisis financiera en el país".

"Lo que aprendí de Argentina es que el mundo sería un lugar mejor si las personas tuvieran la capacidad de resguardar su propio dinero", sostuvo Saylor, quien aseguró que, actualmente, "el sistema ( Bitcoin) está tan descentralizado que no se necesitan a los bancos", además de ser "una materia prima superior al oro, la tierra y el petróleo".

Luego le siguió el ensayista español Álvaro María, autor de La filosofía Bitcoin. Para el escritor, "los economistas son quienes peor han entendido Bitcoin". Desde su perspectiva, la criptomoneda más importante del mercado plantea una "redefinición del derecho de propiedad". Esto habilitaría "un mayor poder de negociación con el Estado", un punto de partida para "reorganizarse políticamente".

Más adelante fue el turno de Jimmy Song, referente internacional de Bitcoin. Durante su exposición planteó la dicotomía entre la criptomoneda creada por Satoshi Nakamoto y el dinero Fiat (fiduciario). Uno de los puntos a favor de Bitcoin, destacó, es que "la fuerza del mercado determina que se hace y que no". Mientras que el dinero fiat depende del poder político, que "aumenta la burocracia, que crece como un cáncer que destruye a la civilización".

La caída de FTX y el diagnóstico del sector

Pese a que no estaba en los planes del evento, el colapso del sector durante esta semana fue uno de los temas de la jornada. De hecho, durante el cierre de se armó un panel sorpresa que incluyó, entre otros, a Song, el CEO de la exchange de Ripio, Juan Llanos, y el co-creador de Ethereum, Vitalik Buterin, para discutir sobre el tema.

Para Llanos, el colapso de la exchange FTX "fue un fallo humano 100% porque los deberes fiduciarios a los clientes no fueron respetados". Y agregó que "las empresas deberían actuar en pos del bien común protegiendo los activos".

Por su parte, Song remarcó que "volviendo a los tiempos en que bitcoin se creó, no se enfatizaba en la confianza. Bitcoin eliminaba este problema de la ecuación. La cultura de las criptomonedas alternativas que vino luego, subvirtió la cultura del 'no confíes, verifica' y la sustituyó por 'no verifiques, confía'".

En términos similares se expresó Buterin: "Este año vimos un gran número de cosas que se rompen porque el modelo está fundamentalmente mal y en otros casos porque la confianza se deposita en personas que no son confiables pero parecen encantadoras".

Unas horas antes, otro de los expositores de la jornada, Manuel Beaudroit, CEO de la exchange Belo, tocó el tema en díalogo con BAE Negocios: "Yo creo que es una mezcla de impericia y codicia. Concretamente, lo que hicieron en FTX estuvo mal técnicamente. Pero también un 'driver' desde el punto de vista económico de querer ganar más dinero y empeñar el dinero de los usuarios".

LABITCONF 2022

Con sede en Costa Salguero, la cumbre se extenderá hasta mañana a lo largo de cuatro pabellones, en donde se desarrollan distintos tipos de actividades. En el escenario principal transcurren las charlas más importantes de las dos jornadas en las que durará la conferencias.

A su vez, hay un escenario más pequeño, bautizado "Academy", en donde se llevaran a cabo una serie de charlas introductorias que abordarán distintos aspectos del sector. Asimismo, también habrá una sala de talleres para aprender el uso de herramientas específicas y un espacio vinculado al arte con NFT (Tokens no Fungibles, por sus siglas en inglés).

De LABITCONF participan más de 60 empresas del sector, que expondrán sus productos y servicios en la zona de exhibición. Algunas de las más importantes son Binance, Crypto.com, Travel X, Lemon Cash, Buenbit, Bitso y Belo. Este espacio también incluye con un escenario llamado "Plaza", donde los nuevos emprendedores podrán presentar sus proyectos.