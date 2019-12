*Sociedad gerente de fondos comunes de inversión

Dentro de la semana pasada, la atención se centró hacia el final del viernes cuando se anunció la composición del nuevo gabinete. Los nombres que fueron anunciados no mostraron grandes sorpresas, ya que gran parte de los mismos fueron filtrados previo al anuncio. Por un lado, la mayor pregunta se encontraba en torno a la influencia de Cristina Kirchner en el gabinete, que al menos a primera vista fue menor al que se esperaba, con mayor participación de nombres cercanos a Alberto Fernández y otros más “neutrales”. Con lo cual, en Balanz creemos que la lectura de este anuncio podría interpretarse como positiva.

Dentro del gabinete, los puestos de mayor relevancia para los bonos fueron Martín Guzmán en Economía y Matias Kulfas en Producción. El nuevo ministro de economía proviene de un ámbito principalmente académico, en donde se dedicó a estudiar crisis de deuda internacionales, y ha publicado estudios con economistas de la talla de Joseph Stiglitz y Daniel Heymann. En sus publicaciones se ha mostrado crítico de la austeridad en los programas fiscales el FMI, al argumentar que su metodología no contempla los efectos negativos en la economía. En general se esperaría un programa fiscal expansivo que alcanzaría un equilibrio fiscal no antes de 2021. Su postura sobre la deuda incluye la necesidad de reperfilar los vencimientos de 2020 y 2021 para darle aire para crecer a la economía, y de alcanzar una resolución rápida, no más allá del 1T20. La negociación en estos términos luce compleja, aunque la presentación del programa económico será determinante para saber la viabilidad del acuerdo.

El escenario no mostró grandes cambios y aún queda pendiente más información sobre el tratamiento de la deuda. Para inversores con posiciones en la Argentina mantenemos la estrategia de bonos largos con menores precios, eligiendo el Global48 y Global28N. Seguimos recomendando aprovechar la poca diferencia de precio para migrar desde bonos ley local a ley externa, dado que pensamos que van a seguir operando con una prima sobre los locales, ya que no creemos que los bonos argentinos dejen de operar por probabilidades de default.