En este artículo de mercado trataremos un concepto que se escucha mucho en los mercados financieros y más todavía en el ecosistema cripto, que son la volatilidad y la correlación.

Veremos que tan volátil es Bitcoin realizando una comparación con otras tres cripto conocidas como lo son el Ether, Lumens y Eos. Y también veremos las volatilidades de activos del mercado financiero tradicional como Apple, el Nasdaq (índice que replica empresas de tecnología) y el Dow Jones (que mide 30 de las mayores sociedades anónimas que cotizan en el mercado bursátil de Estados Unidos).

También se tratará la correlación entre las cripto, y luego entre Bitcoin contra Apple y los índices. Esta es una medida estadística que nos muestra el grado de relación entre los activos y cuyo valor se encuentra en el intervalo entre 1 y -1. Si su valor es 1 significa que los precios de ambos se mueven en el mismo sentido, mientras que una correlación de -1 significa que los precios se mueven en direcciones opuestas. Mientra que si su valor es cero significa que los precios no se encuentran relacionados linealmente, es decir el movimiento del precio de un activo no tiene efecto sobre el movimiento del precio del otro.

Externas del Ecosistema Cripto

En este apartado veremos al Bitcoin en relación a otros activos del mercado financiero tradicional como lo pueden ser Apple y los índices Nasdaq y Dow Jones. Se decide empezar por lo externo para poder poner en contexto qué tan volátil es el Bitcoin, y luego se verán las correlaciones para saber si el mismo puede guardar una relación con este activo/índices, lo cual no implica que los mercados tengan relación directa, sino que el precio puede seguir un comportamiento determinado que habiéndose deducido en el pasado podemos saber a futuro si entrar o salir de algún mercado o bien diversificar en un portfolio por conveniencia estadística.

Aquí dejamos un dato importante para disminuir un poco este dato estadístico que juega a favor de las acciones y/o índices en contra de Bitcoin. Todas las criptomonedas cotizan los 365 días del año, mientras que el mercado de valores tradicional cotizan solo los días hábiles que puedan ascender a 250 de acuerdo a determinados calendarios. Esto implica que para comparar tanto las volatilidades se tuvieron que igualar las matrices poniendo al mercado accionario y de índices con la cotización de los fines de semana y feriados, esto implica que estos días el precio de estos activos era el mismo, hasta nueva apertura de mercado del siguiente dia habil lo que implica que estos días la variación que tienen es de 0% bajando la volatilidad bastante en comparación de Bitcoin que no tiene descanso.

Siguiendo con la conclusión podemos ver que Bitcoin de por sí solo ha bajado la volatilidad en casi un 30% en estos últimos 3 períodos por factores que no nos pondremos a analizar en esta nota, pero sí que definitivamente el mercado está más saludable a medida que pasan los años. Por otro lado si lo comparamos con Apple vemos que en el 2017 tenian una relacion de casi 5:1 pero bajando esa relación a la mitad debido a que apple también elevo un poco su volatilidad por encontrarse en mercado internacionales de por sí movidos y con mucha competencia fuera de EEUU. Respecto a los índices podemos ver que todavía hay mayor diferencia porque lógicamente lo que hacen los índices en suavizar los movimientos al estar compuestos de muchas empresas.

En los siguientes cuadros veremos la correlación que tiene Bitcoin con estos mismos casos:

Aquí vale aclarar que para el análisis tomaremos solo al Bitcoin (sombreado verde) ya que buscamos hacer la comparación en contra de este, pero a modo de mayor información dejamos las correlaciones de todos contra todos.

Aquí podemos ver que la correlación de Bitcoin contra Apple y los índices siempre se acercó mucho a cero, pudiendo suponer que el movimiento del precio del Bitcoin no tiene efecto sobre el movimiento del precio del resto, teniendo este mismo comportamiento a lo largo de los últimos 3 años, que por más que el 2019 tengo valor negativo siguen estando muy cercano a 0. Recordar que para diversificar un portafolio con 2 activos tendríamos que adquirir dos activos que tengan una correlación lo más cercana a -1 para de esta manera bajar el riesgo global, cosa que no pasa contra ninguno de los 3 casos tomados, pero si vemos que Apple y los índices siempre tienen entre ellos una relación muy cercana a 1 por lo que se mueven en el mismo sentido, mientras que como dijimos anteriormente bitcoin contra ellas no tienen un comportamiento lineal para ningún lado.

Internas al Ecosistema Cripto

En este apartado veremos solo criptomonedas, dentro de las cuales analizaremos y compararemos:

Bitcoin

Ether

Lumens

Eos

Aquí al igual que en la conclusión podemos ver que no sólo el Bitcoin ha bajado la volatilidad en estos últimos 3 años sino que también el mercado enero a bajado estos impulsos intensos. Y podemos notar que en este 2019 todas las criptos tienen una volatilidad similar en cuanto al dato anual extraída de las variaciones diarias a lo largo de los 365 días del año.

A continuación veremos la correlación que tiene las cripto entre ellas:

Al igual que en el otro cuadro de correlación vamos a tomar solo lo sombreado en verde para poner como referente al Bitcoin en comparación con el resto para no hacer extenso el análisis, no obstante se deja el cuadro con todas las matrices para mayor información.

Aquí vemos algo claro, que el mercado cripto está altamente relacionado, inclusive con el paso de estos 3 años los valores se han acercado cada vez más a 1 indicando una mayor relación lineal en el mismo sentido. Aquí podemos concluir algo no menor, ya que en un momento había afirmaciones que argumentaban que cuando Bitcoin subía las altcoins bajaban y viceversa, ya que los traders salían de una posición para meterse en otra haciendo bajar un activo y subiendo el otro, pero evidentemente esto no es así, ya que las mismas se mueven en la misma dirección por lo que la conclusión es que estos últimos 3 años todo el mercado se movió para el mismo lado, cuando bajo Bitcoin bajaron las altcoins y viceversa. Considerando estos datos del pasado podemos suponer un comportamiento similar para el futuro.

Para futuras notas veremos al Bitcoin en comparación con el Oro y el Petróleo, todos activos de renta variable que varios han afirmado similares por sus características de commodity...veremos que nos concluyen las estadísticas.

*CryptoMarket