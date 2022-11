El reloj marca las 20:50. Las ojeras denotan cansancio. Apoyás la mochila en la mesa después de estar todo el día fuera de casa. Hay que cenar. "¿Qué preparo?", pensás. No sabés bien qué hay en la heladera o en la alacena y, al fijarte, nada te convence. Nada te motiva lo suficiente para cocinar. Pero no te estresa: con un solo botón, en diez minutos llega a tu puerta un delivery, con los ingredientes justos para una receta original y perfecta. Decidir qué comer (o, en realidad, no hacerlo) nunca fue tan fácil.

Esta situación, que parece futurista y hasta utópica, ya existe. Sucede más temprano —allí las cenas se dan a eso de las cinco o seis de la tarde— y en Suecia, gracias a Kavall, una empresa sueca de delivery de alimentos, que inventó el botón "Unplan", que se traduce como "no planear" o "cancelar planes". Al ser presionada, esta herramienta exclusiva para los usuarios de Kavall selecciona aleatoriamente una receta y hace que los ingredientes se entreguen en bicicleta en unos 10 minutos.

Según dijo la compañía a The Verge, la función está destinada a ayudar a las personas que tienen fatiga de decisión, pero, para muchos, la idea de presionar un botón y obtener una bolsa sorpresa de comestibles parece demasiado divertida para no existir en el mundo.

Kavall juntó alrededor de 15 millones de euros en rondas de inversión para expandirse en países nórdicos

"El estrés de no poder llegar a la tienda después del trabajo o ponerse de acuerdo sobre qué diablos vas a cocinar esta noche es algo con lo que todos pueden identificarse. Para nosotros en Kavall, no se trata solo de entregar alimentos rápidamente, se trata de poder ofrecer más libertad. Libertad para ser un poco menos planificado y libertad para resolver uno de los desafíos más importantes y lentos del día a día y de la semana, la planificación de las comidas. El botón Unplan es uno de los proyectos que estamos desplegando y probando para ofrecer un día a día más libre y sencillo", afirmó Sandra Modée, directora de marketing de Kavall.

Comer sin planear

En su comunicado de prensa, Kavall explicó que "un número limitado de usuarios" tiene el botón real, que está estampado con la palabra "unplan". Las personas en Estocolmo, Gotemburgo, Malmö y Noruega que no tienen un botón también pueden usar la aplicación de Kavall para pedir un kit de comida al azar, aunque la compañía dice que el programa está actualmente en "piloto" por un tiempo limitado.

La idea combina al ya extinto botón Dash de Amazon —específico para ordenar un producto en particular—, delivery de alimentos y kits de comida. Sin embargo, le imprime un giro interesante con la orden aleatoria: qué recibirá el usuario es un misterio y una sorpresa.

Kavall apunta a que todos los alimentos se entreguen en diez minutos o menos

"Probablemente tengamos más opciones que nunca. No solo cuando se trata de opciones para la cena. En sí mismo, eso no es algo malo. Pero demasiadas opciones pueden llevar a sentirse abrumado fácilmente. Tenemos tanto para elegir que la elección misma corre el riesgo de convertirse en otra tarea agotadora. No menos importante si ya lleva una vida ocupada", opinó Martina Nelson, psicóloga licenciada y especialista en neuropsicología, en diálogo con Kavall.

La idea, sin embargo, sigue en "piloto". Todavía tienen que definir muchas cosas: limitaciones para vegetarianos o alérgicos, copias desde otros países, para cuántos se planea la receta... "Creemos que hay una gran demanda de servicios que te permitan tener más tiempo para cosas más importantes. No menos importante cuando se trata de cenas. Creo que el éxito de Kavall es una clara prueba de ello. Será emocionante ver cómo se recibe esto", concluyó Modée.