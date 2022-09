Veinticinco años después de que la publicidad "La Llama que llama" se volviera furor, sus creadores, Ramiro Agulla y Carlos Bacetti, volvieron al ruedo inspirados en su emblemático personaje. Sin embargo, ahora aprovecharon las posibilidades que brinda la tecnología blockchain y los NFT: se trata de "La Llama PIC (Politically Incorrect Club)".

Iniciados en 1999, los spots fueron un gran éxito en la televisión local. En total, se emitieron un total de 28 capítulos durante 3 años para promocionar las llamadas internacionales e interurbanas que ofrecía Telecom.

"Durante estos años nuestra amistad se mantuvo. No habíamos vuelto a trabajar juntos porque no había un proyecto que nos motivara", contó Baccetti sobre esta nueva iniciativa que se asienta en los Tokens No Fungibles, (NFT, en inglés).

Los NFT son activos digitales certificados mediante la tecnología blockchain. La criptografía de estos tokens es la que convierte estos activos en únicos: no hay dos iguales, y no se pueden cambiar entre sí. Esto permite identificar la autenticidad de obras de arte digitales.

En este sentido, Agulla sostuvo que "los NFTs no son una moda, sino que vinieron para quedarse y son parte de la cultura". Para el publicista, estos tokens "son arte, música, storytelling, comunidades e intercambio".

La Llama PIC

Pese a las similitudes, ambos creativos negaron que los NFT de las llamas tengan algo que ver con los personajes de Telecom. "No somos nostálgicos. La llama que llama es un cable de teléfono fijo, es algo que está intacto, es eterno e interminable, pero el mundo cambió", expresó Baccetti.

Sin embargo, sí admitieron que la nueva propuesta está inspirada en aquellos anuncios. "Quizás estas son las primas", bromeó la dupla. Actualmente, los NFTs están disponibles en su página web.

Algunos NFT de La Llama PIC

Las 10.100 piezas únicas de arte de La Llama PIC representan a distintas llamas con fisonomías, gestos, vestuarios y contextos diferentes. Estos diseños fueron creadas aplicando Inteligencia Artificial, mientras que la comunidad de usuarios propuso consignas y frases.

Esta iniciativa guarda similitudes con Bored Ape Yacth Club (BAYC), una colección de NFTs lanzada en abril del año pasado, pero que en lugar de presentar llamas exhiben diferentes caricaturas de monos.

Bored Ape Yacht Club

Esta colección gozó de gran popularidad dentro del ecosistema cripto, e incluso algunos de sus NFT fueron adquiridos por celebridades como Justin Bieber, Jimmy Fallon, Snoop Dogg, Eminem, Madonna, Neymar o Paris Hilton.