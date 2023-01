Las plataformas Mercado Libre y Mercado Pago, pertenecientes a Marcos Galperín, dejaron de funcionar en la mañana del lunes 16 de enero, y los usuarios no pudieron finalizar sus operaciones. Voceros de la empresa confirmaron antes de las 10 de la mañana que ninguno de los dos servicios estaba funcionando, en línea con las quejas de los usuarios que ya se reflejaban en Twitter.

La falla producida en las plataformas no permitía cerrar transacciones en Mercado Pago, ni buscar o comprar productos en Mercado Libre.

No funciona Mercado Libre y Mercado Pago hoy

Autoridades del unicornio argentino admitieron que tanto el sitio de e-commerce como el servicio de billetera virtual y medio de pago no funcionaban. Hasta el momento se desconocen las causas, ya que los voceros se limitaron a dar detalles sobre el proceso que está realizando la empresa para identificar y solucionar el problema.

En las redes sociales, tampoco hicieron mención alguna al respecto, a pesar de las varias quejas por parte de los usuarios, haciendo tendencia en primer puesto a Mercado Pago.

En un comunicado oficial de la empresa detallaron: “ Mercado Libre y Mercado Pago informan que en los últimos minutos algunos usuarios estuvieron experimentando interrupciones en la operatoria de pagos, cobros y transferencias de dinero”.

Luego de dos horas aproximadamente desde que comenzó el problema, la firma dio a conocer que ya se había solucionado el problema. “Los servicios ya se están normalizando. Lamentamos las molestias que esto pudo generar”, agregaron al comunicado.

Qué pasó con Mercado Pago

Los usuarios de Mercado Pago que intentaron usar la aplicación la mañana del lunes se encontraron con la billetera virtual fuera de servicio. Según detallaron varias personas en las redes sociales, los problemas se manifestaron de diversas maneras.

Algunos usuarios observaron que el sistema se encontraba caído y de forma automática se les reseteó el sistema, y no podían directamente ingresar a la cuenta. Las opciones de "Iniciar Sesión" o "Crear Cuenta" tampoco estaban funcionando.

A otros, la app les permitía registrarse, pero les aparecía un mensaje de error ante cualquier intento de concretar una operación. “En este momento, no tenés conexión por problemas técnicos del sitio”, se leía.

Problemas con Mercado Pago

Se cayó Mercado Libre

Respecto a Mercado Libre, los usuarios podían navegar en la página y buscar publicaciones, pero no podían realizar ningún tipo de compra por dificultades en las transacciones. Incluso, algunas búsquedas de productos daban error. La minoría de las personas, además, dijeron que desde la app del celular no podían acceder a la propia cuenta y, para otros que sí pudieron acceder no se podían concretar transacciones.

Voceros de la empresa comunicaron pasadas las 12 del mediodía de la Argentina que los sistemas de Mercado Pago y Mercado Libre volvieron a estar 100% funcionales.

Problemas con Mercado Libre y Mercado Pago

Los usuarios no esperaron en usar las redes sociales para quejarse del mal funcionamiento de Mercado Libre y Mercado Pago. Muchos utilizaron publicaciones divertidas para expresar la preocupación.

El que escribió un tuit el otro día recomendando mover el sueldo a Mercado Pago porque cargás la SUBE con los intereses. pic.twitter.com/pkakgA8z9z — ❁ (@Caviar_Marolio) January 16, 2023

