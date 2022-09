El mundo digital ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos años, sin lugar a dudas cambió todo el panorama de la vida que conocíamos y trajo una nueva realidad en la que la facilidad se ha convertido en el eje central de la misma. Hoy se puede encontrar prácticamente de todo en línea: diversión, citas, amigos, compras y mucho más, pero también la forma de mover el dinero se modificó, porque hoy no solamente se depende de tener efectivo o una tarjeta de crédito o débito, las alternativas crecieron.

Una de las opciones que mayor crecimiento tuvieron en el año fue Mercado Pago, una forma de pago fácil de usar y que está totalmente pensada en el mundo digital y en la sencillez para hacer cualquier transacción desde la palma de tu mano, no literalmente, nos referimos a los teléfonos celulares. ¿Y qué pasa cuando una alternativa de pago pensada en la online crece y se encuentra con otras industrias igual de trascendentales para la web? Se crean grandes alianzas en las que las personas son las que salen ganando.

Mercado Pago hizo una alianza con Riot Games, por lo que los consumidores de videojuegos como League of Legends, VALORANT, Legends of Runterra, entre otros, podrán hacer transacciones a través de este método de pago, mismo que estará disponible no solo para Argentina, sino también para México, Colombia y Chile.

Lo que se debe hacer para comprar en Riot Games con Mercado Pago, es dirigirte a la página web de esta desarrolladora, hacer clic en el botón “Comprar RP” y seleccionar la cantidad de oro que querrás conseguir para tus videojuegos, después tendrás que ingresar la información de pago. Cabe aclarar que debes activar la autenticación multifactor para poder guardar tus datos. Una vez concluido este proceso, se te redirigirá a la página de Mercado Pago donde debes entrar a tu cuenta y aceptar la conexión con Riot Games.

La importancia de esta alianza estratégica va más allá de que se puedan realizar transacciones con Mercado Pago, es esta una primera puerta que se ha abierto para el mundo del gaming y el gambling, dos de las industrias de mayor crecimiento en Argentina y que se encuentran totalmente ligadas a la tecnología.

Por poner algunos ejemplos, otras desarrolladoras de juegos pueden interesarse en abrir las puertas a un producto digital e incluso fortalecer su uso con alguna promoción especial. Esto mismo puede suceder en el gambling: un casino en línea que comience a aceptar Mercado Pago para realizar transacciones incluso podría ofertar un bono de bienvenida o una promoción particular para ellos. No es descabellado el ejemplo, cabe recordar que Mercado Pago suele ofrecer algunas ofertas en ciertos establecimientos.

Foto: Semana.com

Según datos de Fintech, el uso de Mercado Pago u otras billeteras electrónicas se da principalmente en la compra de comida o transacciones entre amigos con 25 y 19 por ciento, respectivamente, en tanto el entretenimiento tiene el quinto lugar con 9 por ciento. Esto sucede entre semana, pero sábado y domingo, se da un giro radical a la situación, porque el entretenimiento toma el liderazgo con 28 por ciento de los movimientos.

¿Por qué le ha ido tan bien a Mercado Pago?

Lo que ocurre aquí es que Mercado Pago se convirtió en una Fintech que ganó popularidad en Latinoamérica, la región en la que surgió, además de ser un referente al contar con opciones fáciles y prácticas que ponen al servicio de sus usuarios, algo que incluso los ha convertido en lideres en la banca digital de Argentina.

Como se mencionó anteriormente, las compras online se mantuvieron activas durante los últimos dos años, incluso crecieron casi el 70 por ciento, según los datos de la CACE. Esta situación convirtió a Mercado Pago en una fuente habitual de pagos, una compañía que se ganó la confianza de sus usuarios gracias a la experiencia que ya tenían en el mundo online con Mercado Libre.

Por si fuera poco, esta alternativa se puso al frente de las transacciones en el llamado e-commerce porque no solamente sirve para recargar saldo a los dispositivos móviles, también se puede realizar depósitos a través de tarjetas de crédito, pagos vía QR y su aceptación ha llegado a muchos establecimientos y servicios, entre ellos los videojuegos y los juegos de azar en línea.