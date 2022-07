China ha mostrado resultados y varios programas prometedores que han creado mucha popularidad de dinero. Actualmente, el gobierno ha establecido una nueva plataforma para que los ciudadanos puedan gastar su dinero y crear una billetera digital. El sistema es similar a las criptomonedas, sin embargo, es administrado por el gobierno y no tiene un blockchain para brindar el soporte esencial. Sin embargo, los programadores chinos desarrollaron el Yuan Pay Group y probaron la moneda en China. En la actualidad se dice que la moneda digital está disponible solo dentro de China, pero el gobierno planea expandirla a todos los rincones como Bitcoin. Hay vari as cosas que las personas pueden hacer usando la plataforma e instalar la aplicación directa en estos teléfonos inteligentes.

Miles de tiendas en línea participantes brindan descuentos elegibles al usuario que use el Yuan digital confiable. La moneda digital es una nueva versión para los chinos y ha implementado la función de blockchain. No todos tienen permiso para revisar la aplicación e instalarla, el gobierno decidirá quién puede utilizarla. Hay preguntas frecuentes en todas partes sobre el yuan digital. Analicemos cada pregunta y conozcamos cómo será el lanzamiento de la moneda en el futuro.

¿Cuál es el significado exacto de E-CNY?

El Yuan digital, en término oficial conocido como e-CNY, es una moneda digital aplicable al pago electrónico, es una versión digital y se encuentra bajo la moneda legal del gobierno chino. El banco central decide los términos de la moneda digital y está diseñado para las compras y transacciones con altas frecuencias. El e-CNY es una moneda de base monetaria que está funcionando dentro del país, y se está aumentando su participación para permitir que las personas hagan transacciones sin barreras. Sin embargo, actualmente está restringida al país y no circula a otros países.

¿El E-CNY es similar a las criptomonedas?

Bueno, la mayoría de la gente está confundida acerca de las características del dinero digital establecido por el gobierno chino. Pero en su carácter natural, este dinero no se correlaciona con las criptomonedas. Las monedas digitales que circulan con tecnología blockchain no tienen una entidad que las controle, estas monedas funcionan dentro de los términos legales y tiene un mercado descentralizado. Entonces, ¿Dónde están las funciones de e-CNY? El banco central de China es el que lo emite estrictamente y no es una moneda descentralizada ya que no funciona con la tecnología de blockchain. Por lo tanto, clasificar e-CNY dentro de las criptomonedas no es lo ideal porque no tienen muchas similitudes en su carácter y no funcionan de formas similares.

¿Cuál es el valor de E-CNY?

Actualmente es difícil dar una valoración exacta de la unidad porque se ha establecido recientemente y no tiene ningún proyecto importante. Sin embargo, la población de China es muy numerosa, lo que eventualmente hace que la moneda tenga mucho valor. La valoración del e-CNY es idéntica a la del RMB. Sin embargo, la moneda no es similar ya que el RMB tiene un tipo de cambio fijo y no tiene variaciones como una moneda de flotación libre.

¿Quién puede comprar E-CNY?

Actualmente, solo los chinos pueden comprar la moneda. El pago digital solo se aplica a los chinos y no hay ciudadanos chinos a los que no se les permita tomar sus billeteras y probarla. La plataforma está en desarrollo y el canal no está establecido para que los inversores extranjeros la usen. El gobierno todavía está trabajando en la moneda y los extranjeros tienen que esperar para comprar este dinero digital.

¿Cómo funciona la aplicación?

El tema esencial es la creación de aplicaciones y el software por parte del gobierno que permite disfrutar de las opciones. La aplicación Yuan digital tiene membresía autorizada para los ciudadanos. Se utiliza principalmente para el uso de e-CNY. Todos pueden configurar la billetera digital desde la aplicación de acuerdo con sus parámetros. La aplicación tiene una condición excepcional para las personas que no quieran exceder sus limitaciones. Los extranjeros que deseen obtener la información, los recursos y el pago digital pueden utilizar la aplicación china con su tarjeta. Actualmente, el nivel más bajo de la billetera digital está permitido para personas que no tienen una tarjeta de identidad China.