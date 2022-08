Bitcoin ha crecido significativamente durante sus más de diez años de existencia. Actualmente, Bitcoin es la criptomoneda más antigua y de mayor valor. Su capitalización de mercado ronda los US$825,61. Sin embargo, esta moneda digital ha enfrentado numerosos obstáculos en el camino. Los inversionistas, traders y usuarios hablan con frecuencia sobre algunos desafíos conocidos que enfrenta esta moneda virtual. Este artículo destaca los principales problemas que enfrenta el dinero electrónico más importante del mundo en la actualidad.

Regulación gubernamental

Satoshi Nakamoto quería que Bitcoin estuviera libre de regulación, control o manipulación por parte de cualquier autoridad central. Sin embargo, los gobiernos han reaccionado de manera diferente a esta moneda virtual. Algunos han mostrado agresividad, mientras que otros se han mostrado indiferentes hacia Bitcoin. En consecuencia, los comerciantes e inversores de Bitcoin están monitoreando con cautela las respuestas del gobierno a Bitcoin. Si aún está interesado en operar con Bitcoin, puede visitar Bitcode Prime.

Algunos expertos dicen que Bitcoin no puede escapar a las regulaciones de las comunidades internacionales. Corea del Sur y China son ejemplos de países que han prohibido a sus ciudadanos comerciar con Bitcoin de forma anónima. Sin embargo, las autoridades de Corea del Sur dijeron que no tienen la intención de prohibir los intercambios de criptomonedas. Por otro lado, China prohibió Bitcoin, citando los altos costos de la electricidad para la minería.

Problemas de herencia

La naturaleza no regulada de Bitcoin significa que no puede acceder a la billetera de criptomonedas de un pariente y los fondos que contiene si fallece. Si alguien ha estado minando Bitcoin y muere sin dejar la clave privada de su billetera de criptomonedas, no puede saber la cantidad de Bitcoin que tenía o incluso encontrarlos.

Además, algunas personas no quieren compartir los detalles de su billetera de criptomonedas con otros porque cualquier persona con esta información puede acceder y transferir sus bitcoins. Por tanto, heredar bitcoins es un desafío importante para la mayoría de los usuarios e inversionistas.

Riesgos de seguridad

Las personas y las empresas compran y venden bitcoins en intercambios de criptomonedas. Dado que se trata de plataformas digitales, son vulnerables a fallas operativas, piratas informáticos y malware. Los piratas informáticos pueden tener como objetivo e infiltrarse en un intercambio de criptomonedas, de este modo accediendo a muchas cuentas y transfiriendo los tokens en ellas a sus billeteras de criptomonedas.

Por ejemplo, en 2014, los delincuentes piratearon el intercambio Mt.Gox y se llevaron muchos bitcoins con un valor de millones de dólares. Tal vez, es por eso que muchos expertos aconsejan a los traders e inversionistas que eviten mantener cantidades significativas de Bitcoin en sus cuentas de intercambio de criptomonedas.

Riesgo de mercado

El valor de Bitcoin fluctúa dramáticamente incluso en cuestión de minutos. Algunos expertos predicen que el precio de Bitcoin alcanzará la marca del millón de dólares en unos pocos años. Otros dicen que puede caer a cero en el futuro. Esta volatilidad ha hecho que esta criptomoneda sea popular, especialmente entre inversionistas y traders a los que les encanta especular. Algunas personas creen que el precio de Bitcoin seguirá aumentando. Por lo tanto, ganarán mucho dinero si compran y guardan sus bitcoins hoy y los venden después de que los mineros generen los 21 millones de monedas.

Problemas de autorregulación

Bitcoin carece de responsabilidad. Por lo tanto, se vuelve difícil regular su mercado en función de los incentivos financieros que brinda a los mineros. En consecuencia, los usuarios tienen problemas con los ataques de piratas y los contratos inteligentes. Los estafadores también pueden iniciar oportunidades falsas de financiación colectiva y escapar con el dinero de los usuarios. Por lo tanto, algunos compradores han perdido la confianza en esta criptomoneda debido a su incapacidad para regularse internamente.

Problemas de impuestos

La mayoría de los países tienen leyes que describen a Bitcoin como una propiedad intangible, lo que significa que está sujeto al impuesto sobre las ganancias de capital. Básicamente, los inversionistas deberían pagar el impuesto a las ganancias de capital después de comprar bitcoins a un precio bajo y venderlos a un valor más alto. Además, usar Bitcoin para comprar algo equivale a un hecho imponible.

Escalabilidad

Blockchain es la tecnología subyacente de Bitcoin, que limita la información que cada bloque puede contener a 1 megabyte de datos. Por lo tanto, la red de Bitcoin tiene un límite de capacidad de 3 transacciones por segundo. Con más transacciones, la red enfrenta el desafío de mantener los registros. Eventualmente, Bitcoin podría tener graves retrasos en las transacciones.

Conclusiones

Bitcoin está, sin duda, en sus inicios. Por lo tanto, la red podría resolver algunos de estos problemas para ganar más aceptación y adopción. No obstante, las diferentes partes interesadas en la red de Bitcoin están haciendo su parte para garantizar que la moneda virtual alcance sus objetivos principales.