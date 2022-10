La criptomoneda principal muestra una ligera dinámica positiva, agregando alrededor de 1% a $19 300 por moneda. Para tranquilizar a los inversores se habla de que la correlación entre los índices bursátiles de EE. UU. y bitcoin está disminuyendo, lo que significa que puede ser posible evitar otra ola de ventas de activos de criptomonedas este otoño.



Los argumentos para el final de la tendencia bajista son los mismos que eran de $40 000 y $30 000 por bitcoin, la sobreventa técnica de la criptomoneda principal. Técnicamente, esto es cierto, pero lo más importante que los analistas técnicos no están tomando en cuenta es el período de tiempo limitado de los datos disponibles para el análisis. El mercado de las criptomonedas aún es muy joven y no ha pasado por crisis cíclicas como la "Gran Recesión de 2008" o la "Burbuja de las puntocom de 2000-2002". Y por tanto, sus estadísticas aún no muestran periodos cuando las desviaciones emocionales del mercado alcancen un nivel realmente extremo, mucho mayor que en la primavera de 2020.



Específicamente en tal situación de crisis el mercado está actualmente. Como parte de un ciclo macroeconómico que comenzó en 2009 y luego se extendió en 2017 y 2020 mediante la flexibilización fiscal y monetaria en EE. UU. y otros países con economías avanzadas, hemos entrado en la fase recesiva final del ciclo actual en 2022.



La duración promedio de esta fase para los mercados financieros es de 1 año. Es decir, que la caída que estamos observando en todas las clases de activos en 2022, probablemente terminará solo en el primer trimestre de 2023. Y será reemplazado hasta 2024 por una caída en los indicadores macroeconómicos. Para los mercados financieros, donde la recesión comenzó a principios de 2022, esto significa que nada está terminado todavía, incluso para los criptoactivos. E incluso al revés, la historia de las crisis cíclicas nos dice que el golpe de otoño siempre es más fuerte que el de primavera.



En cuanto a la disminución en la correlación entre la dinámica de los índices bursátiles estadounidenses y bitcoin, al comparar dos gráficos del índice S&P 500 y bitcoin o Nasdaq 100 y bitcoin, está claro que no hubo disminución en la conexión entre las dos clases de activos. Tanto los índices bursátiles como el mercado de criptomonedas actualmente se cotizan en los mínimos de la etapa de ventas de primavera, y en cuanto se superen se podrá considerar que ha comenzado un golpe otoñal más fuerte en los mercados.



Esto podría ser una caída rápida dirigida hacia $5 000-10 000 por bitcoin a mediados de octubre, o un escenario más prolongado donde solo para la segunda quincena de octubre se alcanzará un nivel intermedio de $15 000 por bitcoin, luego un rebote falso en noviembre y solo después de eso en diciembre-enero comenzará una nueva ola de ventas.



Es imposible decir con certeza cuál de estos escenarios seguramente funcionará, porque el panorama monetario y geopolítico es demasiado complicado para pronosticar con certeza. Por lo tanto, vale la pena tomar en cuenta ambas opciones a la vez, donde a mediados de octubre lo más probable es que veamos una caída de bitcoin a $15 000 por moneda. Luego, a los inversores esperará una nueva bifurcación, donde su elección dependerá de la dinámica de los índices bursátiles en los Estados Unidos.

Iván Marchena, Jefe del Departamento de Análisis Metadoro https://metadoro.com/es