La segunda criptomoneda más importante del mundo, Ethereum, sufrió recientemente una transformación importante que cambió a la tecnología blockchain para siempre. El pasado 15 de septiembre tuvo lugar el evento llamado “The Merge”, un hito en el mundo de las criptomonedas muy esperado donde la red de Ethereum pasaría de ser PoW a ser PoS.

Pero, ¿qué significa este cambio, exactamente? ¿Cómo afecta a los usuarios The Merge? ¿Y cómo puede el Merge de Ethereum afectar el precio del Bitcoin y otras monedas?

¿Qué es el Merge de Ethereum?

El merge, o la fusión de Ethereum, fue un evento que cambió el protocolo de la red para siempre. Originalmente, esta red se basaba en PoW (Proof of Work), lo que implica que para su funcionamiento, tienen que existir mineros y rings de minería. El problema es que este proceso es más complicado y contaminante. Por ende, se decidió cambiar el protocolo por PoS (Proof of Stake), y el antiguo protocolo se conocerá como Ethereum 1.0.

PoS es un protocolo que no requiere de mineros, en vez, para funcionar solo necesita que usuarios tengan la moneda y quieran prestarlas a cambio de ganancias. Es decir, el sistema utiliza las monedas ya existentes para realizar la validación de bloques, y una vez terminado, recompensa a los usuarios por haberlas prestado. Este método es más eficiente, no consume tanta energía, no requiere de mineros, y es menos contaminante.

El merge era el evento de fusión entre ambas redes para establecer el PoS, y el 15 de septiembre el cocreador de Ethereum, Vitalik Buterin, anunció que el proceso había sido un éxito total. Ethereum 2.0 está en línea y funcionando perfectamente.

¿Cómo afecta el Merge a los usuarios?

En teoría, el cocreador de la red asegura que los usuarios que comercian con Ethereum no se verán afectados por el cambio de protocolo, ya que solo se está transformando el método de validación. Si tenés Ethereum, verás que tus inversiones están intactas y que podés seguir comerciando con el token sin problemas.

Las personas afectadas por este cambio son los mineros que se dedicaban exclusivamente a minar ETH. Sin embargo, los mineros pueden seguir minando Ethereum 1.0 y otras criptomonedas que estén basadas en la misma red para continuar obteniendo ganancias.

Muchas personas pensaron que el cambio de protocolo haría que las transacciones fueran más rápidas o más económicas, y por ende, que el precio iría en alza. Pero, los voceros oficiales de la red aseguran que estos son rumores, y que solo se está cambiando el algoritmo de validación por uno más eficiente.

¿Puede el Merge afectar el precio del Bitcoin y otras monedas?

Una de las preguntas más frecuentes es cómo esta transformación puede afectar al Bitcoin. Recordemos que el BTC tiene un protocolo basado en PoW, y se especula que si Ethereum 2.0 tiene gran éxito, esto puede motivar a que muchas personas abandonen Bitcoin, haciendo caer el precio del mismo.

El mismo día del Merge, BTC tuvo una caída dramática en precio, lo que aumentó el miedo respecto a la estabilidad de la moneda. Sin embargo, ETH también cayó en precio al mismo tiempo. Esto solo confirma que el precio se vio afectado por el pánico y los retiros masivos de los usuarios, y no porque el evento afecte directamente el precio de BTC.

Los días siguientes BTC mostró seguir en una tendencia bajista pero sin romper la barrera de los $18.000. Hay que recordar que la cotización del Bitcoin se ve afectada por otros factores, especialmente por el anuncio de la FED y el alza de los intereses. Para determinar si el Ethereum 2.0 puede afectar el precio del Bitcoin habrá que esperar cómo se desarrollan ambas monedas en el futuro.

¿Qué ocurre con otras monedas?

Aunque el cambio a PoS pueda poner en jaque a otras redes PoW, también es posible que beneficie a otros proyectos basados en el mismo protocolo. Los mineros que estaban minando ETH ahora migran a otras monedas rentables, lo que puede beneficiar el crecimiento y la estabilidad de las mismas.

Al no existir una opción alterna preferida, los mineros se repartirán en varios proyectos, que a largo plazo puede beneficiar a todo el ecosistema de Ethereum.