Desde el inicio de la revolución blockchain, han sido muchos los hechos que marcaron la historia de esta revolución; tanto malo como bueno.

Entre estos eventos, el llamado krypto winter (cripto invierno en inglés) se destaca en particular (y aún lo hace), porque el evento trae muchos aspectos positivos y negativos.

Desde 2018 hasta unas pocas semanas, el mercado de criptomonedas está experimentando un enfriamiento en el llamado crypto invierno.

Básicamente, después de que Bitcoin alcanzara los $20,000 a fines de 2017, la criptomoneda comenzó un declive exagerado que duró hasta mediados de 2018, cuando el mercado comenzó a calmarse (o, como dicen algunos, a enfriarse).

Desde junio de 2018 hasta noviembre de ese año, el precio de Bitcoin se mantuvo entre $6.000 y $6.400, esto es algo muy extraño para una criptomoneda que se ha movido tanto en 2017.

Desde entonces, Bitcoin ha caído a un mínimo de $3200 y se ha mantenido en un rango de precios entre $3200 y $4200.

Esta estabilidad de precios acompaña a una estabilización del valor de mercado, ya que se mantiene esencialmente la misma cantidad de capital durante este tiempo (es decir, no entra ni sale capital el mercado de eso).

Toda esta calma se mantuvo hasta abril de 2019, cuando la tendencia alcista comenzó de nuevo y los medios comenzaron a hablar sobre el "fin del cripto invierno” y comprar bitcoin Perú se hacía muy rentable.

Cabe mencionar que este proceso afecta a todas las criptomonedas, ya que su desarrollo se beneficia del éxito de Bitcoin.

Es decir, los inversores vieron el éxito de Bitcoin y buscaron otras criptomonedas con características similares e intentaron tener la misma suerte que las personas que compraron Bitcoin cuando apareció esta criptomoneda por primera vez (básicamente, buscaban una gran rentabilidad).

Esto significa que cuando los inversores comienzan a ver que el precio de BTC se estanca, se dan cuenta de que el capital ya no está llegando, lo que significa que no hay dinero para ganar porque no hay dinero nuevo.

Después de esto, los inversores comenzaron a retirar fondos de las diversas criptomonedas en las que invirtieron, ya que la mayoría tenía características similares a las de Bitcoin, replicando algunos de los movimientos de esta criptomoneda; al menos cuando eran tendencias a largo plazo.

En resumen, cuando Bitcoin comenzó a caer, todos comenzaron a abandonar los diversos mercados de criptomonedas porque pensaban que sucedería lo mismo; al aumentar la oferta de estas criptomonedas, cumplieron sus temores.

El cripto invierno probablemente comenzó a principios o mediados de 2018 cuando el dinero dejó de ingresar (debido a la falta de nuevos fondos, como el invierno en el que Bitcoin cayó por debajo de los $20 000 y se mantuvo entre $6000 y $3000).

El estancamiento de los precios hizo que todas las criptomonedas repitieran el mismo patrón, en general, el término cripto invierno abarca tanto el enfriamiento como la estabilidad del mercado a lo largo de 2018 y principios de 2019.

Se puede decir que el invierno criptográfico comenzó a terminar en abril de 2019, sin embargo, sepa que esto se hace en referencia a Bitcoin; pues si bien esta criptomoneda ha subido, muchas otras siguen igual; incluso un grupo de ellos nunca se recuperó de ese invierno.

Empecemos hablando de la pérdida de dinero que han sufrido muchos inversores, ya que muchos han perdido auténticas sumas millonarias en este evento.

Bajo el sol de hoy, es casi imposible determinar cuánto perdieron los inversores de capital que ingresaron a fines de 2017 y permanecieron en 2018; sin embargo, debe tenerse en cuenta que, como con cualquier inversión, cuando un lado pierde, el otro gana.

Por otro lado, también se debe tener en cuenta la gran cantidad de proyectos que de alguna manera fracasaron debido a esta pausa.

Esto sucede de dos maneras; el primero está relacionado con proyectos que crean una ICO para obtener financiamiento para el proyecto, y por el mismo invierno cripto, estos proyectos terminan siendo cancelados o abandonados por completo.