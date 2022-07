Muchos inversionistas en criptomonedas recomiendan retener los activos hasta que los precios se revaloricen para venderlos y obtener mayores rendimientos. Si bien eso funciona, puede que no sea la mejor opción, especialmente si las tasas de interés están disminuyendo. Entonces usted comienza a pensar en formas alternativas de hacer crecer sus activos digitales. Los préstamos de bitcoins son una de las formas en que la mayoría de los inversionistas institucionales y las personas ahora buscan beneficiarse de sus tenencias de activos virtuales. Existen plataformas de criptomonedas confiables como Bitcoin Prime donde puede encontrar comerciantes y prestamistas. El siguiente artículo describe los préstamos de Bitcoin y cómo funcionan.

¿Qué es el préstamo de Bitcoin?

Los préstamos de Bitcoin son un tipo de financiación descentralizada (De-Fi) que permite a los inversionistas ofrecer su Bitcoin a diferentes entidades, incluidas empresas y particulares. Los prestamistas obtienen pagos de intereses por los fondos prestados, conocidos como dividendos criptográficos o de criptomonedas. Varias plataformas que se especializan en préstamos de Bitcoin también aceptan monedas estables.

Bitcoin y otras criptomonedas son cada vez más populares como métodos de pago fiables y seguros. Además, Bitcoin también funciona como un activo de inversión. Por tanto, las inversiones en Bitcoin pueden atraer un mayor valor si las mantiene sin planear venderlas. A esto se debe que los préstamos de Bitcoin son una oportunidad de inversión lucrativa.

Por ejemplo, si tiene 20 BTC de los que pretende generar ingresos pasivos. Entonces, debe depositar los fondos en una billetera de plataforma de préstamos de criptomonedas, eso le permitirá recibir pagos de intereses sobre los fondos depositados semanalmente, mensualmente o incluso anualmente, según los términos del acuerdo. Las tasas de interés suelen oscilar entre el 3 % y el 7 %, pero algunas plataformas pueden ofrecer hasta el 17 %.

En los préstamos de Bitcoin, los prestatarios también pueden invertir sus criptomonedas como seguridad o garantías de reembolso del préstamo. Y esto permite a los inversionistas vender las criptomonedas como activos de los prestatarios si no cumplen con los préstamos según lo acordado para recuperar sus pérdidas. No obstante, algunas plataformas generalmente no logran recuperar sus pérdidas, ya que les piden a los prestatarios que inviertan del 25% al 50% de los préstamos en criptomonedas. Eso es útil ya que los prestatarios pueden negarse a pagar los préstamos.

Cómo funcionan los préstamos de Bitcoin

Los préstamos de Bitcoin se realizan a través de un tercero, que conecta a los prestamistas con los prestatarios. Los prestamistas son la primera parte involucrada en los préstamos de criptomonedas. Pueden ser partidarios de Bitcoin que quieren hacer crecer sus inversiones virtuales o personas que tienen bitcoins esperando a que aumente de valor.

La plataforma de préstamo de Bitcoin es la segunda parte que inicia la transacción de préstamo y endeudamiento. Los prestatarios son los terceros que reciben los fondos. Podrían ser empresas o personas que buscan recaudar fondos en forma de bitcoins. Los préstamos de Bitcoin suceden en los siguientes pasos.

Un prestatario se pone en contacto con una plataforma de préstamos de Bitcoin y solicita un préstamo.

El prestatario entrega la garantía criptográfica estipulada cuando el prestamista acepta su solicitud. La garantía permanece bajo la custodia de la plataforma de préstamos hasta que el prestatario paga la totalidad del préstamo.

El prestamista liberará inmediatamente los fondos solicitados después de la confirmación.

Los inversionistas recibirán dividendos regulares de bitcoins en sus fondos de la plataforma de préstamos según lo acordado.

Los prestatarios recuperarán sus participaciones o garantías criptográficas cuando terminen de pagar el préstamo.

Si bien los términos pueden variar entre las plataformas de préstamo, muchos prestamistas de criptomonedas utilizan el procedimiento anterior.

Obtener un préstamo de Bitcoin es más sencillo que los préstamos tradicionales. El préstamo que reciba dependerá principalmente del monto o la garantía que esté dispuesto a dar. Sin embargo, los préstamos de Bitcoin suelen tener una relación préstamo-valor muy baja debido a la alta volatilidad del mercado.

Los préstamos de Bitcoin son una forma conveniente para que los inversionistas se beneficien de sus criptomonedas con menos riesgos. Sin embargo, debe encontrar una plataforma de préstamos de criptomonedas de buena reputación con los mejores términos y tasas de interés para invertir sus fondos de manera segura.