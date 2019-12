1 - Token para la emisión de Acciones

Al referirse a las tecnologías Blockchain siempre se hizo referencia a la posible aplicación al mercado de valores con la oferta en los mercados secundarios, hoy es posible gracias Equity Tokens (ET).

En la actualidad si bien existen diferentes proyectos que incorporan blockchain para la administración y creación de instrumentos financieros derivados como futuros, swaps u opciones, al día de hoy la emisión de acciones tokenizadas aún cuenta con pocos casos de uso, lo más parecido es un security token, que es un token respaldado en activos de una empresa.

Esto hoy le permitiría a las empresas emitir sus acciones fuera de los sistemas tradicionales, que no necesariamente implica el cambio de reglas en cuanto a leyes se refiere, sino más bien que se traslada la administración informática de ese mercado en particular, pasando de una sociedad de bolsa a un exchange que tenga listado dicho token.

2 - Facebook Libra

Este tema es particularmente extenso en cuanto a opiniones se refiere, porque se tocan temas centrales como delegación de responsabilidades, administración de tokens, manipulación de precios, stablecoins, entre varios otros que generan una discusión abierta sobre qué tan buena es esta blockchain privada, tema que se abordará en resúmenes de mercados venideros.

Recientemente dos legisladores de USA hicieron una propuesta que se relacionaba con las stablecoins, que son monedas ancladas a dinero fiat bancarizado o a un activo disponible en particular, siendo su relacion 1:1, especialmente a la stablecoin de Facebook, la Libra. Estos creen que estas monedas deben considerarse un valor, por lo tanto, deberían pasar a la jurisdicción de la Bolsa de Valores (SEC) de USA.

Es necesario que todo aquel consumidor que adquiera una stablecoin sienta garantía sobre el activo o producto, para que así pueda existir una mayor seguridad entorno a los activos financieros.

Anteriormente la Libra de Facebook ya había tenido bastantes problemas, no obstante, se tuvo que aclarar ante un comité que Libra no es ni valor y ni commodity; sin embargo algunos le consideraban un valor. Es por ello que Marcus, jefe de Calibra (wallet de Libra) se vio obligado a tener que aclarar el tema.

Cuando a mediados de junio Facebook anuncio el lanzamiento de Libra, lo hacía con un buen número de aliados de su parte. Y es que, casi 30 compañías trasnacionales de relevancia global, se unieron dentro de la llamada Libra Association.

Una compañía tan grande y con tanta información como Facebook. Trabajando juntos a varias de las principales empresas del mundo, como Paypal, Mastercard, y Visa posee el potencial de amenazar el monopolio que sobre la política monetaria ejercen todos los gobiernos modernos, ganando un enorme poder sobre los mercados mundiales.

Sin embargo, cuando han pasado ya varios meses desde el anuncio formal de Libra. La evidencia parece sugerir que la criptomoneda de Facebook se encontraría lejos de ver la luz. Especialmente debido a la retirada de miembros claves de la Libra Association.

Hace poco se conoció la salida de Paypal de la Libra Association, acompañando dicha postura Visa, Mastercard, eBay, Stripe y Mercado Pago, que también anunciaron su retirada. Estando detrás de esta acción, aparentemente, presiones políticas suficientemente fuertes como para detener su participación en Libra.

3 - Pundix lanza telefono con SO Android y Blockchain integrada

Para los que no conocen Pundix, esta ofrece una criptomoneda pero con tres piezas interconectadas de tecnología, que son la plataforma Pundi X, su billetera móvil y los pagos con tarjeta con su POS.

Este 30 de noviembre se activa la preventa del móvil BOB, un smartphone que tiene dos sistemas operativos funcionando a la vez, uno de ellos es el Andriod ya conocido, y otro es apoyado en la cadena de bloques de FunctionX, la blockchain pública de PundiX.

De acuerdo a la página oficial, estará integrado con la wallet de PundiX, XWallet.

Sobre las especificaciones técnicas, el BOB hace uso de un equilibrado Soc, el Snapdragon 660, acompañado con 6 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento interno ampliable hasta 512 GB, una pantalla AMOLED de 4.97 pulgadas, una cámara trasera de 48 mp y una batería de 3300 mAh. Su diseños es totalmente disruptivo a lo que conocemos actualmente en cuanto a smartphones, haciendo honor a su acrónimo.



4 - Poloniex “adquiere” el mayor exchange descentralizado de la red de Tron

Uno de los mayores exchanges de criptomonedas Poloniex ahora controla el mayor exchange descentralizado (DEX) en la red blockchain Tron (TRX).

Justin Sun, el CEO de Tron, confirmó el 29 de noviembre que Poloniex ahora operará TRX Market bajo el nuevo nombre "Poloni DEX".

El movimiento se produce un mes después de que el propio Poloniex se separara de su propietario Circle para formar un nuevo exchange que abordara los problemas regulatorios en los Estados Unidos.



5 - Gemini ingresa a Europa

Por otro lado el exchange Gemini, otro de los pesos pesados global de criptomonedas contrató a un ex alto ejecutivo del Starling Bank con sede en el Reino Unido.

Julian Sawyer, ex CEO y cofundador de Starling, ahora liderará Gemini Europe, la filial europea de Gemini Trust Company, como director gerente del Reino Unido y Europa.

Sawyer también trabajó como consultor de gestión en la firma de auditoría EY, una de las Big Four, y en la compañía irlandesa de servicios profesionales Accenture, según el anuncio.



6 - Subasta de Bitcoin

La policía británica autorizó hace unos meses la autorización para la venta de bitcoins. La misma fue gestionada por Wilsons Auctions y a partir del 25 de septiembre se venderá bitcoin y otras criptomonedas al mejor postor sin reservas.

Wilsons Auctions es una empresa líder en subastas con más de 80 años de experiencia en la gestión de la venta de una amplia variedad de activos.

Estas fueron subastadas tras haber sido incautadas a un delincuente que proporcionó ilegalmente datos personales en línea y servicios de piratería informática a cambio de miles de libras en criptomonedas.

