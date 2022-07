Bitcoin se está convirtiendo cada vez más en una forma popular para que las empresas y los empresarios recauden fondos. Gracias a las numerosas plataformas de préstamos de criptomonedas disponibles en la actualidad, acceder a los préstamos de Bitcoin nunca ha sido tan fácil. Los préstamos de Bitcoin son una excelente manera para que los inversionistas generen intereses sobre sus tenencias sin tener que vender. Además, permiten a los prestatarios conseguir rápidamente este activo cada vez más escaso. Entonces, ¿Cuáles son las ventajas de los préstamos de Bitcoin? ¿Usted debería obtener un préstamo de Bitcoin?

Las plataformas de préstamo de criptomonedas como BitIQ a menudo proporcionan gráficos con tasas de interés que siempre debe verificar antes de solicitar un préstamo de Bitcoin. El siguiente artículo analiza las principales ventajas de los préstamos de Bitcoin para prestatarios e inversionistas.

Fácil accesibilidad

La obtención de préstamos tradicionales suele implicar una gran cantidad de trámites y procedimientos. A veces, las personas pasan por todos esos procedimientos y aún no obtienen la asistencia financiera que están pidiendo, principalmente debido a la burocracia institucional. Los sistemas tradicionales siempre han marginado a los económicamente desfavorecidos, lo que hace que el acceso a los préstamos sea bastante frustrante.

Acceder a los préstamos de Bitcoin es un procedimiento sencillo que no implica papeleo. Las plataformas de préstamos de criptomonedas no requerirán que llene tantos formularios y proporcione toneladas de documentos para obtener un préstamo de Bitcoin. Además, no tiene que demostrar su empleo ni proporcionar estados bancarios al proveedor del servicio.

Los prestatarios de criptomonedas tampoco necesitan abrir cuentas bancarias para acceder a los préstamos de Bitcoin. Las transacciones no involucran a terceros como en los sistemas tradicionales. Además, existen varias plataformas de préstamos de Bitcoin, lo que facilita mucho el acceso de empresas y personas a los préstamos de Bitcoin en todo el mundo.

Aprobación rápida de préstamos

En los sistemas tradicionales, tomaría varios días, semanas e incluso meses aprobar su solicitud de préstamo. Esto se debe principalmente a las numerosas partes involucradas y los extensos procedimientos a los que deben someterse los solicitantes de préstamos. Los préstamos de Bitcoin suelen tardar unas 24 horas en aprobarse, lo que garantiza una mayor comodidad para los prestatarios. Esto facilita el libre flujo de capital a quienes lo necesitan con urgencia.

Tarifas relativamente más bajas

Las transacciones de Bitcoin tienen la reputación de tener tarifas más bajas que los medios de pago tradicionales, como las transferencias bancarias. Lo mismo se aplica a los préstamos. La mayoría de las plataformas de préstamos de criptomonedas tienen tasas de interés fijas que protegen a los prestatarios de las fluctuaciones de precios. Los préstamos tradicionales generalmente ponen a los prestatarios en situaciones financieras difíciles con tasas de interés en constante aumento. A veces, terminan pagando tarifas más altas de lo esperado.

Bitcoin es aceptado como medio de pago y activo de inversión en todo el mundo. Eso significa que los prestatarios no tienen que convertir los fondos prestados en monedas locales para realizar transacciones, lo que les ahorra las tarifas de conversión de moneda.

Términos de préstamo flexibles

En los sistemas tradicionales, las instituciones financieras siempre tienen poderes absolutos para determinar los términos y condiciones para la emisión de préstamos, esto les da a los prestatarios muy poco o nada que decir en sus asuntos financieros. Los préstamos de Bitcoin son exactamente lo contrario, dando a los prestatarios la libertad de determinar los términos y condiciones de los préstamos.

Por ejemplo, el prestatario decide la moneda que utilizará para pagar el préstamo y el período de reembolso. Algunos prestamistas ni siquiera requieren que los prestatarios paguen los préstamos mensualmente como los sistemas tradicionales. En general, los préstamos de Bitcoin brindan a los prestatarios la autonomía deseada sobre su plan de pago a largo plazo.

Los préstamos de Bitcoin son ideales para las tenencias considerables y propietarios de criptomonedas que necesitan recaudar dinero sin vender sus activos. Permite a los inversionistas maximizar el valor de sus activos virtuales con menos riesgos. A diferencia de los préstamos tradicionales, los préstamos de Bitcoin son de fácil acceso, económicos y ofrecen condiciones flexibles. Sin embargo, debe encontrar una plataforma de préstamos de Bitcoin confiable y de buena reputación con tasas de interés razonables para pedir prestado o invertir sus criptomonedas.