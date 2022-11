El Gobierno de China tiene más bitcoins que cualquier empresa privada

Una de las noticias más llamativas de las últimas horas fue que el Gobierno de China tiene más bitcoins (BTC) en su poder que las grandes empresas privadas que invierten en el mercado, lideradas por MicroStrategy. El anuncio fue realizado en Twitter por el CEO y cofundador de CryptoQuant, Ki Young Ju.

FUN FACT: Government of China is a crypto whale.

Chinese authorities seized 194k BTC, 833k ETH, and others from the PlusToken scam in 2019. They forfeited these $6 billion-worth assets to the national treasury.

FWIW, MicroStrategy has 130k $BTC. pic.twitter.com/Ilqp7EnenL

? Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 2, 2022