Estrenaron un documental enfocado en Web3 y gaming: miralo gratis aquí

Conceptos como “Web3”, “Blockchain” o crypto pueden encontrarse a diario en portales de noticias, quizás con enfoques más generales o de negocios. Pero ¿cuáles son las aplicaciones cotidianas que le podemos encontrar a todo este nuevo mundo de tecnología descentralizada?

Ola GG, una popular comunidad hispana de juegos Web3 desarrolló su primer documental, “El Futuro es Web3”, en el que precisamente responde esa pregunta, mostrando cómo la Web3, inicialmente a través de los juegos “Play and Earn” que permiten ganar dinero jugándolos, le están dando una salida económica diferencial a muchas personas del mercado hispanohablante.

A lo largo de esta realización se conocerá no solo cómo se viene dando el desarrollo del mundo Web3 en el mencionado mercado, que es además uno de los de mayor adopción de criptomonedas del mundo, sino también de qué forma han sido una ayuda importante para diferentes personas. Esto último mostrando además las diferentes realidades de cada país y a través de testimonios de integrantes de la comunidad de Ola GG de Venezuela, México y Argentina.

“En Ola GG siempre decimos que el mundo Web3 es como Internet era en 1994: estaba todo por hacerse pero no sabíamos bien por dónde empezar. Creo que con esto sucede un poco lo mismo. Hay cientos de desarrollos que se están haciendo en este momento sobre esta tecnología pero el camino a seguir todavía no está del todo claro. Por eso es importante el aporte que hacen las comunidades ’Play and Earn’, siendo un punto de partida muy concreto para que cualquier persona pueda ingresar en este mundo y conocer, a través de los videojuegos, qué más tiene para ofrecer. Esto es lo que, en líneas generales, queríamos contar en el documental”, aseguró Martín Blaquier CEO de Ola GG.

El documental ya está disponible para ver ► AQUI.

