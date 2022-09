Ethereum pone en marcha Bellatrix, la última actualización antes de la Fusión

A menos de 10 días para el paso de mecanismo de Prueba de Trabajo (PoW) hacia la Prueba de Participación (PoS) -proceso conocido como The Merge o La Fusión-, Ethereum iniciará la fase Bellatrix. Se trata de la actualización que pondrá en marcha el proceso de fusión, con la actualización de clientes por parte de los operadores de nodos de la fase 144896 en Beacon Chain.

The merge is still expected to happen around Sep 13-15. What's happening today is the Bellatrix hard fork, which *prepares* the chain for the merge. Still important though ? make sure to update your clients!

? vitalik.eth (@VitalikButerin) September 6, 2022