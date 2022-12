Inauguran una tienda real para comprar y vender NFT

La compañía de software SoftConstruct inauguró ayer ftNFT Shop, un local donde se pueden comprar, vender y ver en vivo tokens no fungibles (NFT). El sofisticado local está ubicado en el Mall of the Emirate, y recibirá a los visitantes que quieran apreciar o interactuar con colecciones artísticas únicas.

Según el anuncio de la compañía, los visitantes que se acerquen podrán crear avatares 3D de sí mismos gracias a un escáner 3D profesional. Además, podrán conocer y aprender sobre los artistas y expositores del mundo NFT.

Leer más: ► Medio Oriente, una de las regiones que más crecerá económicamente gracias al metaverso

Amrita Sethi, la primera artista de NFT en los Emiratos Árabes Unidos, estuvo presente en la inauguración del evento. “Ha creado un estilo original de dar vida al arte y viceversa a través de Voice Note Art”, destacaron desde Sethi. “También veremos una amplia colección de AKNEYE, una serie de esculturas de ojos únicas y pintadas a mano, junto con los exclusivos juguetes artísticos de Chiko & Roko, todos exhibidos dentro de la tienda”, agregó la compañía.

SoftConstruct adelantó que habrá una segunda tienda de ftNFT en el Dubái Mall. “Los clientes podrán aprender más sobre el mercado y participar de la forma que quieran”, señalaron.

�

Seguir leyendo:

► Otra importante marca de autos lujosos lanza su colección de NFT

► Scottie Pippen presenta su propia colección de zapatillas NFT

► Bored Ape Yatch Club lanzó una nueva colección de NFT basados en Messi, CR7 y otras estrellas

�

Sumate a la comunidad Cripto247. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram y enterate de todas las noticias del mundo cripto al instante.