Ingresa al Congreso de EE.UU. un proyecto de ley que podría prohibir a las criptomonedas

El Congreso de los Estados Unidos podría convertirse nuevamente en un escenario de tensión para el ecosistema cripto. En los últimos días, el congresista del Partido Demócrata Jim Himes presentó un proyecto de ley en el que insta a sus colegas a “modernizar las facultades concedidas a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN)”. Según algunos especialistas cripto, podría ser una iniciativa “desastrosa” para las criptomonedas.

Se trata de la Ley COMPETE, a partir de la cual la FinCEN podría “perseguir a los malos como los que blanquean las ganancias del ransomware chino y/o declaran una preocupación principal de lavado de dinero debido al apoyo a la evasión de sanciones de Corea del Norte”, según marca el comunicado oficial.

Included in the America COMPETES Act just introduced in the House, and which will very likely pass in some form, is a provision that would be disastrous not just for cryptocurrency but for privacy and due process generally. https://t.co/vLJLnIhQhB pic.twitter.com/1EC0SBaetk

