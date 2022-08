Las razones por las que ETH sigue siendo una buena inversión

Desde el anunció de la fusión de Ethereum ?The Merge?, el interés por ETH se ha disparado. Sin embargo, luego de la última caída en su precio, los inversores se están volviendo más cautelosos a la hora de invertir. Pero eso no significa que Ethereum ya no sea una buena opción de compra.

Para muchos inversores, la Fusión es un evento esperado desde hace tiempo. Por eso, cuando los desarrolladores anunciaron que se produciría alrededor del 15 de septiembre, la comunidad recibió la noticia con esperanza. Pero además de ser una actualización importante, también ha servido como una buena señal de compra para el activo digital.

Las razones por las que ETH sigue siendo una buena opción para invertir

En primer lugar, con el paso al sistema de proof of stake, Ethereum consumirá alrededor de un 99,95% menos de energía que antes. Esto significa que la preocupación por la contaminación ambiental se elimina para el activo digital y lo saca del radar de los gobiernos que buscan sancionar la minería de criptomonedas debido a la cantidad de energía que consumen.

Otra buena razón es el hecho de que el ETH apostado en el contrato de Ethereum 2.0 no será liberado automáticamente. Actualmente, hay más del 11% del suministro total de ETH apostado, y se añaden más a diario.

Los desarrolladores han anunciado que no se está poniendo ninguna función de retirada en la actualización. Esto llegará probablemente entre 6 meses y 1 año después de la fusión.

En pocas palabras, ETH permanecerá bloqueado en la red durante otros 6 meses a 1 año, haciendo que el suministro en circulación disminuya.

Ethereum sigue siendo una de las criptodivisas más alcistas del mercado en este momento

El flujo neto de intercambio muestra una marcada tendencia de acumulación entre los inversores en el espacio. En los últimos 7 días, se han movido más de 6.200 millones de dólares fuera de los exchanges centralizados, con los flujos netos diarios siguiendo la misma tendencia.

Las tarifas de transacción de Ethereum también han disminuido significativamente, por lo que es un buen momento para que los inversores muevan activos a través de la red.

En este momento, las tasas de transacción de ETH se sitúan en 11,74 GWEI, o 0,4 dólares.

Por otra parte, la principal altcoin también ha sido capaz de defenderse de los toros. Con el precio todavía sentado cómodamente por encima de la media móvil de 50 días, ETH ha sido una de las únicas criptodivisas en el espacio para reducir la presión de venta de los inversores Por si fuera poco, a medida que se acerca la fusión, es probable que la expectación siga creciendo. Si el caso es el mismo que se vio en las semanas posteriores al anuncio, es probable que el precio de ETH supere los 2.000 dólares antes de la Fusión.