Metaverso en Blockchain: ¿pueden existir el uno sin el otro?

Stephenson estableció el concepto del mundo virtual, un espacio de fantasía con todas las capacidades de uno genuino, en su novela de ciencia ficción ambientada en 1992. La noción era esencialmente un sueño utópico a principios de la década de 1990. Aun así, con el surgimiento de la tecnología de registros distribuidos, se ha encontrado uso en mejoras de capital que antes atraían a millones de personas en todo el mundo.

Se ha creado un mercado completamente funcional dentro del entorno digital que le permite comprar e intercambiar cualquier producto digital gracias a las monedas digitales y tokens no fungibles (NFT).

Hasta ahora, unos pocos usuarios seleccionados han logrado generar importantes sumas de dinero a través del intercambio de arte digitalizado, propiedades virtuales y otros productos. Comprensiblemente, muchos profesionales están muy fascinados con este tema y confían en que las criptomonedas y los mundos virtuales remodelarán la word wide web y el entorno cibernético.

Metaverso y Blockchain: ¿están relacionados?

La terminología ?metaverso? actualmente significa un mundo digital construido dentro de esta Internet global que utiliza innovaciones 3D. Esta noción tiene vínculos significativos con innovaciones recientes en tecnología como blockchain, entornos inmersivos y virtuales y NFT, entre otros. En el mundo virtual, los consumidores están envueltos en una realidad digital donde pueden realizar todas sus actividades diarias, incluyendo viajar a lugares increíbles, interactuar con nuevas personas, adquirir obras de arte y vender propiedades.

Según los expertos, la construcción de un mundo virtual basado en blockchain puede revelar una magnífica experiencia virtual que revolucionará la forma en que se comunican casi todos los interesados.

Entonces, ¿qué tiene en común la noción de mundo virtual con la tecnología blockchain? Hoy en día, una multitud de servicios basados en blockchain utilizan criptomonedas y, por lo tanto, tokens no fungibles, creando una infraestructura para la generación, gestión y monetización de monedas virtuales autónomas.

La premisa del mundo virtual no tiene sentido en ausencia de blockchain debido a los numerosos problemas con las bases de datos centralizadas. Debido a que la tecnología blockchain es una plataforma totalmente descentralizada que puede funcionar a nivel mundial, se diferencia sustancialmente de las características de la antigua Internet, que inevitablemente toma la forma de aplicaciones y páginas web.

Se puede llegar a cualquier lugar virtual a través del mundo virtual basado en blockchain, incluso sin la participación de un sistema centralizado.

Blockchain es la razón por la que existe el Metaverso

Los parámetros básicos esenciales del entorno ya se han establecido, a pesar de que todavía no existe una concepción unificada del mundo virtual y la noción en sí misma solo está algo desplegada en programas como el metaverso Facebook Horizon y Google Blocks.

El hardware y el software son los dos componentes centrales de cualquier mundo virtual. Las personas pueden operar sin esfuerzo con realidad simulada o aumentada gracias al módulo de hardware, que se adapta a todas las variedades de controladores comunes. En la situación del software, estamos discutiendo un mundo conectado digitalmente donde el consumidor tiene acceso al material.

La abrumadora cantidad de personas en el área generalmente cree que la programación debería diseñarse con tecnología de blockchain, que se refiere a una cadena de bloques distribuida confiable donde las unidades autónomas pueden interconectarse en un ecosistema cohesivo y actualizado continuamente.

Al observar las características principales de la tecnología blockchain, hace que sea algo evidente que puede cumplir con las especificaciones del mundo virtual. Leamos más sobre la razón de esto:

No se requiere un intermediario: todas las personas deben percibir la misma tecnología de realidad virtual para que el mundo virtual funcione de manera efectiva. Los entornos autónomos basados en blockchain permiten la integración de cientos de unidades diferentes. Son similares a las plataformas de intercambio digital como bitcoin billionaire que ayudan en el comercio de criptomonedas.

Interconectividad: Blockchain brinda la oportunidad de que múltiples entidades y conexiones trabajen colectivamente sin esfuerzo y de manera interoperable. Cuando se trata de la valoración de tokens no fungibles y la circulación, esto es muy crucial.

Confiabilidad: Blockchain requiere la producción de tokens, que han sido piezas de almacenamiento a largo plazo susceptibles de transferir elementos como detalles privados codificados, información virtual y credenciales de autenticación. Debido a que el material confidencial no estará expuesto a organizaciones externas, la base de datos del metaverso fomenta una mayor confianza del consumidor en el entorno.

Fuente de dinero: debido a que es un ingrediente integral de la base de datos, las criptomonedas pueden operar como una contraparte confiable para el sistema monetario. También puede ser un instrumento eficaz para realizar transacciones entre partes en el mundo virtual.

Seguridad: la gestión de la información a escala de exabytes del mundo virtual crea desafíos con respecto a la comunicación, sincronización y preservación confiables. En esta perspectiva, la independencia de las ubicaciones de almacenamiento y procesamiento de datos hace que el libro mayor distribuido sea extremadamente pertinente.

Contratos inteligentes: a través de estos, las interacciones entre los jugadores de la comunidad dentro del mundo virtual pueden regularse adecuadamente en términos de variables financieras, regulatorias, sociales y de otro tipo. Además, los contactos inteligentes permiten diseñar y poner en funcionamiento los parámetros esenciales para la gestión del metaverso.

¿Existe una forma alternativa de crear Metaverso sin Blockchain?

Con la ausencia de la tecnología blockchain, los analistas piensan que la visión de un entorno virtual completamente operativo no se puede implementar. Esto se debe al hecho de que, como hemos discutido, se debe permitir que las personas adquieran y comercialicen de manera segura sus propiedades virtuales al proporcionar ayuda financiera entre los mercados sin necesidad de la autorización de una organización unificada.

Por ejemplo, la propiedad simulada ?The Sandbox? se puede comercializar de manera efectiva fuera del mundo virtual (en los mercados respectivos). Según los profesionales, el potencial de los productos digitales se reduce considerablemente cuando no se pueden transferir fuera de una región en particular.

Últimas palabras

Por lo tanto, para eliminar la interferencia de una organización centralizada como un banco o un corredor, la tecnología de blockchain descentralizada es necesaria para que el Metaverso funcione. Blockchain puede existir sin el Metaverso porque tiene muchas más aplicaciones. Pero el Metaverso no puede existir sin él porque es el combustible para hacer funcionar la totalidad del espacio digital.

