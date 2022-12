Mike McGlone: “Estamos en las etapas finales de este mercado bajista de criptos, pero no será fácil”

La mayoría de los expertos criptos coinciden en que la recuperación del mercado cripto tras la reciente crisis tomará algo de tiempo, pero también creen que la peor etapa del invierno cripto ya ha pasado. Mike McGlone, analista experto de Bloomberg, habló sobre el presente de Ethereum en medio de la crisis del mercado cripto y presentó un pronóstico alentador.

“Creo que estamos en las etapas finales de este mercado bajista de criptos, pero no será fácil. Por lo general, los mercados no solo hacen un fondo en V. Tienen que hacerlo lo más difícil posible y lo más importante que he aprendido al operar en los mercados, especialmente en los mercados bajistas, es que te harán perder el pelo, se llevarán el dinero de todos y tienen que ser volátiles y difíciles. Esa es la clave”, explicó McGlone en diálogo con Stansberry Research

Según el especialista, la segunda blockchain más grande del ecosistema cripto tiene los fundamentos suficientes para salir adelante. De hecho, recordó que ether (ETH) cotiza actualmente a un precio 12 veces mayor al de hace 3 años. La demanda y la adopción serán clave para recuperarse hacia su ATH.

“Bitcoin y Ethereum, los dos incondicionales en el espacio tienen una oferta decreciente y definible decreciente, y una adopción y demanda crecientes. Desde el punto de vista de las materias primas, algo tiene que cambiar en esa trayectoria. Espero que el punto de adopción aumente después de los baches en el camino y que los precios tengan que subir con el tiempo”, explicó.

No es un cripto invierno, es “todo invierno”

McGlone aseguró que el colapso del mercado excede a los activos digitales, por lo cual sería erróneo el término “criptoinvierno” para llamar al ciclo bajista actual. “Este es todo invierno, excepto una clase de activos. Esas son mercancías. Las materias primas tienen que bajar. Si no lo hacen, la Fed va a seguir endureciendo hasta que lo hagan”, agregó el experto.

