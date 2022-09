Robert Kiyosaki explica técnicamente por qué hay que invertir en bitcoin

Robert Kiyosaki, autor del best-seller “Padre rico, padre pobre”, volvió a expresarse a favor de bitcoin (BTC) y enumeró una serie de razones por las cuales las personas deberían invertir en el mercado cripto. Según el especialista, el panorama financiero actual de los Estados Unidos es favorable para los activos alternativos.

1. US borrows too much money. 2. US keeps interest rates low. 3. Low interest rates forces US to borrow more $ to buy more US Bonds 4. to keep interest rates low 5. Causes inflation 5. Forcing interest rates up 6. Debt becomes too expensive 7. US dollar dying. BUY G-S-Bitcoin

— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) September 18, 2022