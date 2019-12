Tiempo de cambios y de refundar compromisos

Los cambios de gobierno representan para el periodismo un desafío apasionante. Asistir en primera persona a la fundación de un nuevo esquema de poder económico, político y social, inmiscuirse en el debate sobre lo público y la organización formal de un Estado que desemboca en un concepto de gestión. Son esos los tiempos que rodean el final de 2019 y el comienzo de 2020, donde se va a cristalizar lo que el equipo del presidente Alberto Fernández empezó a delimitar.

Los medios también estamos inmersos en un proceso paralelo: cómo contar esos cambios con un criterio amplio y sin prejuicios pero con una línea editorial definida. En BAE Negocios esa línea es clara: defendemos el desarrollo nacional con inclusión y apostamos por la reactivación de la industria local. Entendemos que esos objetivos necesitan de una conducción política precisa, sostenida y coordinada. No es una novedad. Los lectores que vienen acompañando en los últimos años la información que ofrecemos en la edición impresa, en el formato digital y en las redes sociales lo prueban. Pero BAE Negocios no es un producto aislado; es parte del Grupo Crónica, que tomó el desafío de una convergencia múltiple integrando contenidos especializados de Economía, Finanzas y Negocios con la audiencia más amplia del diario Crónica y del canal Crónica HD. Cada producto con su identidad, todos los equipos trabajando en función de los mismos objetivos: que la información sea ágil, dinámica, pero a la vez profunda y analítica. Porque no hay mejor forma de devolver el acompañamiento de nuestras audiencias que empujaron el crecimiento del Grupo con más y mejores contenidos.