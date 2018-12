Londres fue otra vez el escenario de marchas a favor y en contra del Brexit, a sólo dos días de la votación del Parlamento británico que definirá si el país abandona el bloque con un acuerdo y si la primera ministra, Theresa May, mantiene el apoyo de la mayoría de la Cámara de los Comunes.

La tensión en Londres no sólo inundó las calles sino también a la escena política, especialmente luego que May advirtiera públicamente a sus correligionarios conservadores en la Cámara de los Comunes (diputados) que si no aprueban su acuerdo para abandonar la UE el país corre el peligro de ir a elecciones anticipadas, como desea el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, según la agencia italiana de noticias ANSA.

Tras la debacle electoral del año pasado, a los conservadores les faltan cuatro bancas para alcanzar una mayoría propia en la cámara baja del Parlamento y necesitan el apoyo de sus aliados irlandeses del Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés).

El secretario general del DUP, Nigel Dodds, ya anunció que su partido no votará a favor del acuerdo del Brexit, pero tampoco apoyará una moción de censura contra May.

En medio de este clima de incertidumbre y tensión políticas, militantes de uno y otro bando salieron a las calles londinenses nuevamente. Por un lado, miles de miembros y simpatizantes del eurófobo Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) convocaron una marcha bajo el título "La traición del Brexit" en la plaza del Parlamento. Como contrapartida, la plataforma laborista Momento llamó a salir a las calles y mostrar la cara europeísta del Reino Unido.