El fiscal José Domingo Pérez abrió una investigación preliminar por lavado de activos contra los ex presidentes peruanos Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Alejandro Toledo, a raíz de los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht, informó el Ministerio Público.

Las investigaciones se originan en la declaración del ex directivo de Odebrecht en ese país Jorge Barata, recibida por fiscales peruanos el pasado febrero en Brasil, en la que se refiere a aportes de campaña que presuntamente la constructora hizo a sus respectivas organizaciones políticas, precisó la Fiscalía a través de su cuenta en Twitter.

El ex presidente Toledo (2001-2006) será investigado junto a su ex asesor de seguridad Avraham Dan On, mientras que Kuczynski (2016-2018) lo será con la actual embajadora en Londres, Susana de La Puente.