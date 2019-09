La embajadora de Francia en Argentina, Claudia Scherer-Effosse, consideró que aún "no es el momento de firmar" el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ( UE) y "hay que esperar" para concretarlo. Entre otras cuestiones, apuntó al conflicto entre los mandatarios Jair Bolsonaro y Emmanuel Macron.

"Ya pasó que hubo algunos países que tuvieron dificultades con acuerdos de libre comercio, como Canadá, Bélgica. Pero hay que esperar, ahora no es el momento de firmarlo. Se han peleado Macron y Brasil, se han amenazado mutuamente con no participar del acuerdo", planteó la diplomática en una nota publicada por Clarín.

En este sentido, analizó: "Si uno ve lo que pasa con los acuerdos de libre comercio de la UE, se observa que hubo más acuerdos en estos últimos cinco años que antes. Hay muchos, y en todos lados. Hay muchos también con otros países que rodean a la Argentina, como Chile, que tiene uno con la UE. Más bien, la situación me parece que era una lástima que no avanzara con Mercosur".

Por otra parte, aseguró que Francia no pediría vetar el acuerdo, tal como lo hizo el Parlamento de Austria. "Cada país tiene su ritmo político propio. Austria tiene un sistema político diferente del francés, con coaliciones gubernamentales, con Gobiernos que se construyen, que se disuelven, así que es muy diferente del francés", resaltó la funcionaria.

Sobre este punto, sostuvo que Macron "dijo que teníamos unos puntos que eran para nosotros muy importantes, y que primero queríamos ver exactamente qué había en los textos, antes de poder tomar cualquier decisión".

Por eso, Scherer-Effosse afirmó que para Francia "es importante que los compromisos que han sido dados sean respetados. Y lo que dijo (Macron) exactamente, es que no podría firmarlo en este momento. Por supuesto que no puede hablar del texto, porque no lo vio". "Como la mayoría de los Estados miembro, todavía no tenemos todos los textos", añadió.

Desde su punto de vista, "es bueno que la negociación haya tenido un punto final. Pero ahora hay que discutir sobre el texto y hay que finalizar la redacción del acuerdo, y va a tardar".