La exesposa de Donald Trump, Ivana, fue enterrada en un ataúd de color oro rosado en el campo de golf que incluye un complejo de piscinas junto a edificios agrícolas del siglo XVII. La glamorosa exdeportista y mujer de negocios fue enterrada “no muy lejos de la casa club principal. Tienen una zona de césped privada. Es solo una pieza de granito muy discreta, grabada con su nombre”, detalló la fuente no identificada a The New York Post.

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es acusado de enterrar a Ivana en el club para poder obtener un beneficio fiscal que solo es ofrecido a los cementerios. Según indica en código fiscal de Nueva Jersey, por el entierro de la mujer en la propiedad, se eliminarían diversos impuestos como el de renta y venta.

La profesora de sociología de Dartmouth Brooke, Harrington, que se autodenomina investigadora de impuestos, tuiteó: "Yo era escéptica ante los rumores de que Trump enterró a su exesposa en esa triste parcela de tierra en su campo de golf de Bedminster, NJ, solo para obtener exenciones fiscales".

Concluyó: "Así que revisé el código de impuestos de NJ y amigos... es una trifecta de evasión de impuestos. Los impuestos sobre la propiedad, la renta y las ventas, todos eliminados". Harrington tuiteó más tarde que no hay ninguna estipulación sobre la cantidad de restos humanos necesarios para tener derecho a la exención.

Ivana fue enterrada en una parcela cercana al primer tee del campo de golf tras su funeral en Manhattan el 20 de julio. La ex modelo checa fue encontrada muerta en su casa el 14 de julio tras caerse por unas escaleras. Tenía 73 años.

El exmandatario le dijo al grupo “qué mujer tan increíble era y qué mujer tan fuerte y comandaba una habitación”, según la fuente que estuvo presente. Los hijos de la ex pareja también se habían dirigido anteriormente a los aproximadamente 100 presentes durante el funeral privado en la iglesia católica, alabando a su madre “pionera” como una inspiración.

A pesar de los rumores de evasión de impuestos por el entierro en el campo de Golf, en 2017, el entonces presidente de los Estados Unidos había propuesto construir un pequeño cementerio de 10 parcelas para su familia con vista al primer hoyo de ese campo de golf, donde él mismo quisiera ser enterrado, informó The Washington Post en ese momento.

“Trump… eligió específicamente esta propiedad para su lugar de descanso final, ya que es su propiedad favorita”, escribió previamente su compañía en una presentación estatal de 2014.

Elecciones 2024 en Estados Unidos

La noticia de su muerte llevó a la Fiscalía General de Nueva York a posponer las citas al polémico exmandatario y sus hijos Ivanka y Donald Jr., quienes al día siguiente debían comenzar a dar testimonio luego de una intensa batalla legal. Algunos expertos han adelantado que el resultado de esta querella podría determinar si Trump puede o no competir de nuevo por la presidencia en 2024, campaña que él plantea activar lo antes posible.