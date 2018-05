La alianza de partidos y ciudadanos Frente Amplio Venezuela Libre anunció que hoy protestarán en contra de los comicios presidenciales del próximo domingo, por considerar que representan un "fraude electoral".

La concentración se realizará a las 13 hora local (14 de Argentina) y tendrá como punto central una plaza del este de Caracas, informó la portavoz de la alianza, Celia Fernández, en rueda de prensa.

"Le vamos a decir que no vamos a avalar ese fraude electoral del 20 de mayo, porque eso es un fraude, esa no es una elección", sostuvo Fernández, líder vecinal y dirigente del partido fundado por Leopoldo López, Voluntad Popular (VP). "Esperamos encontrarnos mujeres y hombres que nos negamos a ser esclavos, que nos negamos a estar en un país en el que no tenemos ni siquiera salud, no estamos viviendo, estamos sobreviviendo, estamos dejando de comer muchas veces para alimentar a nuestros hijos, estamos viendo niños comer de la basura", apuntó la dirigente, según recogió la agencia de noticias EFE.

"Esto es un fraude electoral en el que están amenazando a los venezolanos, casi que están poniendo un arma para que vayan a legitimar un fraude", remarcó.

La alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) así como el recién creado Frente Amplio decidieron no participar en las elecciones del 20 de mayo a las que Maduro asistirá como candidato a la reelección.