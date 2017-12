La primera ministra británica, Theresa May, fue emplazada hoy para presentar en 72 horas una oferta aceptable sobre el Brexit a los líderes de la Unión Europea si desea evitar que la decisión se retrase para el año próximo. El vocero de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, dijo que las conversaciones continuaban tras el fallido viaje de May a Bruselas, cuando el principio de acuerdo no prosperó por desacuerdos con sus aliados de Irlanda del Norte.

"Hasta ahora, no hay humo blanco", dijo Schinas y aseguró que están listos para "recibir a May en cualquier momento", informó The Independent.

El vocero europeo explicó que la propuesta podrá ser recibida en cualquier momento: "En este edificio, trabajamos durante la semana completa, 24 horas al día, 7 días a la semana, y nuestra semana incluye el domingo".