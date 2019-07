Las fuerzas de seguridad de Pakistán arrestaron a Hafiz Said, fundador del grupo Lashkar e Taiba (LeT), al que las autoridades de Estados Unidos e India atribuyen la autoría de los atentados terroristas que mataron a más de 170 personas en Bombay en 2008. El líder de LeT tenía varios casos pendientes y estaba viajando a Gujranwala desde la ciudad de Lahore para comparecer ante un tribunal antiterrorista pero fue detenido antes de su comparecencia ante el juez. El arresto se encuadraría en la campaña del Gobierno contra grupos armados en el Plan de Acción Nacional.