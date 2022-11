La población que requiere asistencia social en España aumentó casi un 25% en diez años según cifras oficiales, mientras que la ONG Cáritas atendió a más de 37.000 personas sin hogar en 2021 y reclamó a las instituciones oficiales que intervengan.

De acuerdo con cifras de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de la mitad de estas personas son menores de 45 años, de origen español. Además, el número de mujeres en esta situación aumenta paulatinamente, informa RTenespañol.

En 2012, el INE registraba 22.938 personas sin hogar, mientras que una década después la cifra de aquellos que se han visto forzados a acudir a centros asistenciales, albergues públicos o comedores sociales, entre otros recursos, ha escalado hasta 28.500; es decir, en total ha aumentado en 5.614 personas.

Preocupación

La portavoz nacional de Cruz Roja española, Susana Royo, cree que es una cifra preocupante, ya que va en aumento. "Este año la sensación que tenemos, de nuevo, es que cada semana nos encontramos con personas nuevas", dice.

De estas personas, la encuesta recoge que el 16% afirma pernoctar en espacios abiertos, mientras que el 10% reconoce que lo hace en un garaje, en un coche o en una cueva.

María Santos, responsable de programas de personas sin hogar de Cáritas, relata que "las personas sin hogar lo más importante es que llevan una historia detrás familiar e individual diferente", y recalca que "siempre" han vivido la suma de "diversas carencias, vulneraciones de derechos y problemas que les han llevado a situaciones de grave exclusión". "Nadie está en la calle porque quiere", concluye Santos.

Acompañamiento

Para Royo, los datos del INE apuntalan la idea de que nadie está a salvo de encontrarse en esta situación en un futuro: "Muchos tienen estudios superiores, muchos han tenido una vida normalizada, la mayoría. Nadie nace viviendo en la calle, sino que han tenido una serie de sucesos vitales que les han llevado a esa situación", reflexiona.

Las organizaciones especializadas resaltan que es esencial detectar a las personas que se encuentran en la calle para que no se cronifique su situación. Aseguran, además, que es importante su acompañamiento, que no se sientan solas y que no se les juzgue.