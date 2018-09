El candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, podría vencer a sus rivales en una eventual segunda vuelta electoral en Brasil, de acuerdo con una encuesta de Ibope que da cuenta por primera vez de esa posibilidad. Bolsonaro se alzaría con un 26% de los votos en el primer turno de los comicios de octubre, según el sondeo.

El candidato, quien permanece hospitalizado tras sufrir un atentado con arma blanca el jueves último, pasó del 22 al 26 por ciento en apenas una semana y lideraría en solitario la intención de voto, según Ibope, que entrevistó a dos mil dos personas en 145 municipios.

Segundo en las encuestas se encuentra el centrista Ciro Gomes, con 11%, mientras la ecologista y exministra Marina Silva confirma su pérdida de apoyos y sería tercera con 9 por ciento.

Fernando Haddad, que reemplazó a Luiz Inacio Lula da Silva, encarcelado e inhabilitado, como candidato del Partido de los Trabajadores (PT), subió de 6% al 8%, según Ibope.

El controvertido Bolsonaro, un exmilitar y diputado de polémicas y radicales posiciones en temas como la homosexualidad, la paridad de género o la portación de armas, afianza el liderazgo en primer turno, pero también gana puntos de cara a la previsible segunda vuelta el 28 de octubre.

Así, Bolsonaro vencería a Haddad (40% a 36% de los votos) y estaría en empate técnico con Marina Silva (38% para cada uno), aunque perdería con Gomes. Es la primera vez que las encuestas en Brasil dan a Bolsonaro como potencial ganador en un escenario de segundo turno.

No obstante, el militar ex es también el candidato con una mayor tasa de rechazo: el 41% de los votantes dijeron que no lo votarían de ninguna forma. Silva tiene un rechazo del 24%, mientras que Haddad la tiene del 23% y Alckmin, del 19%.

En tanto trascendió que el candidato se mantenía estable y sin signos de fiebre o infección, pero no será alimentado por la boca debido a una inflamación abdominal, dijeron ayer sus médicos.

El legislador de extrema derecha, está siendo tratado en el Hospital Albert Einstein en Sao Paulo, el cual informó que, por el momento, será alimentado por vía intravenosa.

Bolsonaro fue trasladado a la unidad de cuidado semi intensivo, y su hijo aseguró en su cuenta de la red social twitter que empezó "una dieta leve, con una buena tolerancia del paciente sin presentar náuseas o vómitos".