El Partido de los Trabajadores ( PT) de Luiz Inácio Lula da Silva está dispuesto a ganar a través del fraude, denunció el candidato de ultra derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, en un mensaje desde su cama en un hospital de Sao Paulo, donde se recupera de un atentado con arma blanca.

"Si se colocan en el lugar del presidiario que está en Curitiba (por Lula), con toda su popularidad, con toda su posible riqueza (à) ¿Usted aceptaría pasivamente ir a la cárcel? ¿Usted no intentaría una fuga?", dijo Bolsonaro en un video transmitido en vivo por Facebook.

El líder en las encuestas para las elecciones del 7 de octubre atacó al PT y sembró dudas sobre el sistema de voto electrónico.

"Si usted no ha intentado huir, es porque tiene un plan B (à) No puedo pensar en otra cosa a no ser que un plan B se concrete con un fraude (à) En la segunda vuelta, el mayor temor no es perder la votación, sino perder por fraude", agregó.

Una mayor incertidumbre se ha dado en la elección brasileña luego de que Bolsonaro fue apuñalado el pasado 6 de septiembre durante un acto de campaña, en un ataque que "casi lo mata", según aseguró su hijo Flavio, y que lo ha obligado a someterse a dos intervenciones quirúrgicas de emergencia.

Desde entonces, el apoyo al candidato presidencial de ultra derecha sigue en aumento y lo coloca con el 26 por ciento de la intenciones de voto en la primera ronda, según encuestas recientes.

Bolsonaro también alertó que si el PT vuelve al poder, el ex mandatario Lula da Silva será indultado y nombrado ministro.

"Si (Fernando) Haddad (candidato de reemplazo del PT) es elegido presidente firma en el mismo momento de la investidura el indulto de Lula y lo nombra ministro", aseguró.