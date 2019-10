"Argentina eligió mal", afirmó el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre las elecciones del domingo que consagraron presidente al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y avisó que no pretende felicitarlo por la victoria.

"Hay empresas que están retirando dinero de la Argentina" y acusó a Fernández, quien pidió la libertad del líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva, de "afrontar la democracia y el Poder Judicial de Brasil", lo dijo durante su gira por Emiratos Arabes Unidos y Qatar.

Bolsonaro, quien en los últimos meses había hecho campaña con sus declaraciones a favor de la reelección de Mauricio Macri, subrayó: "Lamento, no tengo la bola de cristal, pero que creo que Argentina eligió mal.

Te puede interesar:

"No pretendo felicitar (a Fernández). Pero bueno, no vamos a indisponernos, vamos a esperar el tiempo para ver la real posición en la política que él tiene y veremos cuál es la línea que adoptará", enfatizó el mandatario brasileño en diálogo con periodistas que cubren su gira por Asia.

Al mismo tiempo, Bolsonaro volvió a alertar sobre el riesgo de que pueda romperse el Mercosur en caso de que el gobierno de Fernández cambie el rumbo de apertura económica del bloque y se molestó porque el presidente electo argentino se solidarizó con el detenido ex mandatario y líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva.

"El primer acto de él fue Lula Libre, diciendo que está preso injustamente. Entonces, hoy estamos viendo a lo que vino, sin contar con la izquierda brasileña que está allá" (en Argentina)", afirmó el presidente brasileño.

Horas más tardes, al llegar a Qatar, insistió en sus declaraciones respecto de Fernández y calificó el respaldo a favor de Lula como una "afrenta a la democracia, al Poder Judicial, el está afrentando a Brasil en forma gratuita".

Te puede interesar:

Bolsonaro advirtió que Argentina puede ser "apartada del Mercosur" en caso de que Fernández no siga la línea adoptada hasta ahora por el gobierno de Macri y no reconozca el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

"No digo que nosotros saldremos del Mercosur, pero podremos juntarnos a Paraguay -no sé lo que ocurrirá en Uruguay- y decidir si Argentina hiere alguna cláusula del acuerdo con la Unión Europea. Si se hiere el acuerdo, podemos apartar a la Argentina, pero espero que eso no sea necesario, que no cambie el rumbo comercial", dijo.

Argentina es el tercer socio comercial de Brasil detrás de China y Estados Unidos pero nuestro país -con la región sudamericana- es el principal comprador de manufacturas brasileñas.