El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro dijo que no ha tenido “días tranquilos” desde que está en Estados Unidos, debido a sus dolores abdominales y al ataque de sus partidarios a las sedes del congreso, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema brasileños, al que se refirió como “episodio lamentable”, y señaló que regresará a su país antes de lo que tenía previsto.

El ex mandatario brasileño dió una entrevista desde el hospital de Orlando en el que se encuentra internado por dolores abdominales derivados de un apuñalamiento sufrido en 2018.

“Este es ya mi tercer ingreso por obstrucción intestinal grave. Vine a pasar un tiempo fuera con la familia, pero no he tenido días tranquilos. Primero, hubo ese lamentable episodio en Brasil y después mi ingreso en el hospital”, recalcó el ex presidente.

Rechazo

Bolsonaro explicó que, si bien su intención inicial era permanece en Estados Unidos hasta fines de enero, los problemas de salud que han forzado su ingreso en un hospital local lo llevaron a adelantar su vuelta a Brasil, en plena crisis política por los actos antidemocráticos protagonizados por sus seguidores. “En Brasil los médicos ya saben de mi problema de obstrucción intestinal debido al apuñalamiento. Aquí los médicos no harán seguimiento”, afirmó Bolsonaro en declaraciones para la cadena CNN, replicadas por O Globo.

Bolsonaro, que se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 30 de noviembre -dos días antes de que Luiz Inácio Lula da Silva tomara posesión de su cargo-, fue internado ayer en un hospital de Orlando, Florida, por las secuelas dejadas por una puñalada que recibió en 2018 en plena campaña electoral y por la cual debió ser internado en varias ocasiones.

Sobre la invasión de sus seguidores a las sedes de los tres poderes del Estado brasileño, Bolsonaro se desentendió y negó que tuviera cualquier tipo de responsabilidad.

Intervención

En tanto, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó la intervención federal a los organismos de seguridad de Brasilia decretada por el presidente Lula para que el Estado asumiera las competencias de seguridad después de que las autoridades de la capital se mostraran incapaces de prevenir y luego frenar el asalto a las sedes del Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF).

"El pueblo quiere respeto por la ley, las instituciones y el patrimonio público. La mejor respuesta que podemos dar ahora es más democracia", declaró el presidente de la cámara, Arthur Lira.

La medida, aprobada pese a que algunos diputados bolsonaristas, como Carla Zambelli y Bia Kicis, del Partido Liberal, intentaron postergar la votación pidiendo más tiempo para analizar el decreto presidencial, estará vigente hasta fines de enero y ahora deberá ser ratificada por el Senado.